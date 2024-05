Lunedì 20 Maggio 2024, 06:15

Avevano discusso la mattina, poi la situazione sembrava essersi placata. Nel tardo pomeriggio, invece, il presunto assassino è andato a casa della vittima e lì la discussione è finita in tragedia.

Un morto, Armando Tortolani, di 42 anni, e il fermo di chi lo avrebbe ucciso a coltellate. L’episodio si è verificato intorno alle 19,30 a Villa Latina, per motivi che secondo una prima ricostruzione sono da ricondurre alla gelosia.

Le generalità di chi è stato condotto in caserma non sono state rese note, si tratta comunque di un uomo sempre di Villa Latina, nei confronti del quale la Procura - in nottata - non aveva ancora deciso il capo d’accusa e che genere di provvedimento adottare. È stato bloccato dai carabinieri nell’immediatezza del fatto e condotto nella caserma di Atina. Al caso lavorano i militari del reparto investigativo del comando provinciale e della compagnia di Cassino, insieme a quelli delle stazioni locali. L’indagine è coordinata dalla Procura di Cassino. Il procuratore aggiunto, Alfredo Mattei, è stato informato dell’accaduto ed è stato in costante contatto con i militari, mentre il sostituto Flavio Ricci ha raggiunto la caserma per ascoltare l’uomo che era stato trattenuto. In caserma anche dei testimoni oculari, tra i quali chi ha dato l’allarme dopo la lite avvenuta in via Pacitti, nei pressi dell'abitazione della vittima, non distante dal centro del piccolo borgo di circa 1200 abitanti tra il cassinate e la Valle di Comino, nei pressi del “Museo della zampogna”.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo le prime informazioni la vittima e chi ha sferrato le coltellate in mattinata avevano avuto un’accesa discussione, sembra per motivi di gelosia anche se non è noto chi fosse l’eventuale donna “contesa”. I carabinieri non escludono altre ipotesi (si è parlato anche di stupefacenti) ma quella del dissidio amoroso resta la principale. Cosa sia accaduto verso le 19,30 è da mettere a fuoco. Si sa che l’aggressore è arrivato nei pressi di casa della vittima, c’è stata una nuova discussione e a quel punto è spuntato un coltello. “Armandino”, come tutti conoscevano il deceduto, è stato colpito più volte all’addome e i soccorsi sono stati chiamati immediatamente da chi si trovava a due passi e ha assistito alla scena. Non è chiaro se in casa ci fossero anche la compagna della vittima e il figlio.

Il personale dell’Ares 118 ha prestato le prime cure, ma i fendenti erano troppo profondi e sono stati inutili i tentativi di salvarlo: l’uomo è deceduto durante il trasporto all’ospedale “Santissima Trinità” di Sora, dove la salma è stata ricomposta e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IL SINDACO

«Conoscevo Armando, un piccolo imprenditore edile, lavoratore, la nostra comunità è sconvolta - ha detto il sindaco, Luciano Persichini - Non sappiamo ancora bene cosa sia accaduto ed è presto per fare ogni considerazione».

Giovanni Del Giaccio

