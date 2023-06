Lunedì 5 Giugno 2023, 09:26

Il Comune d i tutela e dopo gli esiti dell'indagine ambientale dell'Arpa per presunto inquinamento acustico prodotto dall'attività commerciale in risposta ad una denuncia presentata da dei residenti di corso Roma. Una nuova ordinanza - la 40 del 30 maggio - riguarda gli orari degli esercizi di somministrazione e la diffusione sonora.

«Dall'accertamento è emerso che le emissioni acustiche prodotte dell'attività non rispettano i imiti differenziale di immissione all'interno degli ambienti abitativi in tempo di riferimento notturno. Considerato che quanto sopra costituisce inquinamento acustico che determina implicazioni igienico sanitarie con pregiudizio della salute pubblica e di adottare con effetto immediato le misure (compresa l'attività di rimozione dell'impianto elettroacustico posto all'esterno del locale), idonee a ricondurre le emissioni rumorose nei limiti previsti dalla normativa. Di presentare, infine, all'Ente entro quindici giorni dalla notifica un piano di risanamento acustico a firma di un tecnico competente in acustica finalizzato al rientro dei valori nei limiti previsti dalla normativa».

Per quanto concerne gli orari «i pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà di apertura tutti i giorni nella fascia oraria tra le 5 e le 2; rimane obbligo dell'esercente rispettare l'orario di apertura e chiusura comunicato all'Ente. La diffusione della musica di sottofondo del locale è consentita dall'apertura fino alle ore 1 nei giorni dalla domenica al giovedì; fino alle 2 nelle giornate di venerdì e sabato. L'attività di diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un disk jockey nei pubblici esercizi, nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, in cui, come attività complementare, venga diffusa musica, è soggetta ad autorizzazione comunale (Scia) da presentare sulla nuova modulistica predisposta tre giorni prima dell'evento, con esclusione della musica di sottofondo eseguita tramite impianto fonico interno, è consentita dalle 18 alle 24, dalla domenica al giovedì e dalle 18 alle 00:30 venerdì e sabato, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia e dal piano di zonizzazione acustica e comunque in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica. Si vieta, inoltre, la preparazione di alimenti ed il posizionamento degli spillatori per bevande alcoliche negli spazi esterni dei locali».

Le violazioni alla disposizioni dell'ordinanza sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.