Villa Latina, arrestato in nottata il presunto omicida di Armando Tortolani

E' stato arrestato in nottata, dopo essere stato portato in caserma, il presunto omicida di Armando Tortolani, 42enne piccolo imprenditore edile di Villa Latina. L'uomo accusato di omicidio è Luca Agostino, 41enne anch'egli di Villa Latina.

L'uomo, bloccato subito dopo la lite avvenuta in un strada di Villa Latina. Il magistrato Flavio Ricci, unitamente ai carabinieri lo hanno ascoltato a lungo nella caserma di Atina, dov'era stato portato dopo la lite avvenuta in una strada del piccolo centro. E' stato medicato per alcune ferite riportate e al termine dell'interrogatorio, avvenuto alla presenza dell'avvocato Marco Rossini, è stato trasferito in carcere.

Viene esclusa, al momento la pista passionale, anche se tra i due c'erano stati dissapori sui quali ora si dovrà scavare.