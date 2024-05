Cosa può succedere ora in Iran dopo la morte di Raisi

L'elicottero che trasportava il Presidente iraniano Ebrahim Raisi è precipitato nella provincia dell'Azerbaigian orientale dell'Iran domenica, in una foresta avvolta dalla nebbia, provocando la morte delle persone a bordo. Dopo la notizia della tragica scomparsa di Raisi , diverse le speculazioni sul futuro politico dell'Iran., esperto di sicurezza iraniana presso la(FDD), ha parlato a Fox News di quello che potrebbe ora accadere in Iran: «Raisi era un simbolo dello spostamento dell'estrema destra di ciò che resta dell'élite al governo della Repubblica Islamica dell'Iran», ha detto Taleblu. «Raisi rappresentava una specie di seconda generazione in cui la lealtà e lo zelo piuttosto che la capacità e la competenza erano fattori chiave nella sua ascesa politica». Taleblu ha evidenziato che Raisi non ha un solido sostegno sociale interno e potrebbe lasciare spazio ad altri leader, come il figlio della Guida Suprema Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. Iran, Raisi è morto nell'incidente in elicottero, trovato il relitto: le foto. Nessun sopravvissuto