Valentina Renso, morta la 26enne coinvolta in un incidente sabato sera in auto con gli amici

PADOVA/VERONA - Speranze finite, oggi 14 maggio il cuore di Valentina Renso ha smesso di battere. La giovane in compagnia di due amici, di cui uno ancora ricoverato in prognosi riservata, sabato sera attorno alle 20,30 affrontando un curva in via della Croce a Cervarese sulla sua Bmw 320, è finita fuori strada autonomamente andando a sbattere contro un passo carraio. Fin da subito le sue condizioni sono apparse disperate. E' stata trasportata in prognosi riservata in ospedale a Padova dove poi è deceduta. Residente a San Giovanni Lupatoto (Verona) era una grande appassionata di motori e stava per diventare pilota.

Il suo fidanzato è un meccanico padovano, Demis Quagliato, che con uno struggente messaggio l'ha ricordata sui social.