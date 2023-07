Microspia nell'auto del sindaco di Ceccano, presentata denuncia

Il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore (Fratelli d'Italia) ha presentato una denuncia ai carabinieri allegando una microspia trovata nella sua auto dal personale di una ditta specializzata n bonifiche elettroniche. La cimice era dietro al vano portaoggetti: il sindaco, che è luogotenente pilota dei carabinieri in servizio nel reparto elicotteristi, si era accorto di alcuni file elettrici estranei.



Erano divenuti visibili a causa del caldo intenso che aveva scollato il nastro adesivo con il quale venivano tenuti legati.Nella denuncia, il sindaco ha detto di non avere sospetti su chi possa avere messo quell'apparato per intercettare le sue conversazioni.

Nello scorso mese di novembre, nel corso di un consiglio comunale dedicato all'attivazione dei parcheggi a pagamento, il sindaco aveva mostrato all'Aula una lettera anonima ricevuta nei

giorni precedenti in cui veniva minacciato scrivendogli «Ti ammazzo come un cane».



«Non ho sospetti ma sono seriamente preoccupato - ha detto il sindaco - Non tanto per me stesso quanto per i miei familiari. Soprattutto alla luce delle minacce ricevute nei mesi scorsi e

che ora cominciano ad avere una dimensione ben più concreta».

Roberto Caligiore è al secondo mandato, guida una coalizione di centrodestra ed è stato il primo sindaco FdI in provincia di Frosinone.