Lunedì 6 Maggio 2024, 07:00

Neve di maggio a Campocatino. Un insolito paesaggio si è presentato davanti a coloro che sono saliti sui Monti Ernici in questo fine settimana. Le abbondanti piogge dei giorni scorsi, a quelle altitudini si sono trasformate in neve. A 1800 metri le alture erano completamente imbiancate e ai margini delle strade c’erano ammassi di neve. In un contrasto di colori con la vegetazione e i fiori che sbucavano dal manto bianco.

Quest’anno l’inverno è arrivato tardi anche negli ambienti montani della Ciociaria con temperature più elevate e poco innevamento. Gli impianti di risalita sono stati aperti una ventina di giorni tra febbraio e marzo. Sciare non è stata l’attività sportiva prevalente. E non è stato possibile prendere gli sci neanche in questo ritaglio di freddo arrivato all’improvviso e in piena primavera.

GLI ESCURSIONISTI

Anche ieri, alcune persone sono arrivate attrezzate sulle montagne di Guarcino ma lo spessore nevoso era troppo basso per praticare quello sport invernale che fece di Campocatino una delle mète più ambite e una palestra anche per esperti sciatori. Molto attiva la scuola di sci per famiglie e bambini. I maestri ovviamente hanno lavorato quando le condizioni lo hanno permesso. Nonostante Campocatino non sia quella di una volta, resta comunque una località turistica molto frequentata. Le presenze della domenica appena trascorsa lo hanno confermato. E anche qualche ristoratore ci ha riferito che la stagione non è andata male. I Monti Ernici offrono un ventaglio di sentieri in luoghi paesaggisticamente rilevanti. «Veniamo da Roma – racconta un ragazzo seduto in un bar con un gruppo di amici – abbiamo soggiornato a Fiuggi e oggi abbiamo fatto un cammino montano verso Monte Monna». Non sono gli unici escursionisti della montagna. Ci sono anche tante famiglie con i bambini che passeggiano divertiti o rilassati sulla conca innevata. E poi tanti motociclisti e i ciclisti.