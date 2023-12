Malore dopo l'incidente: muore pensionata 73enne di Ceccano

Una pensionata, 73enne di Ceccano, è morta a seguito di un incidente stradale ai confini con Giuliano di Roma. Sarebbe stato un forte malore, forse un infarto, a causare il decesso mentre veniva ormai trasferita in ambulanza all’ospedale Spaziani di Frosinone.

La donna viaggiava a bordo della sua Toyota Yaris lungo l’inoltrato tratto industriale di via Armando Vona. All’improvviso lo scontro con un’altra auto guidata da un uomo, che nell’impatto non è rimasto gravemente ferito.

Mentre i carabinieri giulianesi procedevano con i rilievi, affinché venisse stabilita la dinamica del sinistro stradale, è arrivata però la triste notizia della scomparsa di una signora benvoluta a Ceccano.

Risulta accertato che sia uscita in gravi condizioni dalla macchina incidentata, ma pur sempre ancora in vita. La vicenda, come da prassi, è stata posta sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine.