Ceccano, un’altra macchina a fuoco. Sarcasmo via social: «Accendi il Natale»

Nella nottata di oggi, sabato 16 dicembre, un’altra auto a fuoco a Ceccano. L’incendio ha devastato una Smart parcheggiata lungo la regionale via Matteotti. Sono tornati nuovamente in azione i vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone, mentre i carabinieri hanno proceduto ai rituali accertamenti.

A differenza della macchina in fiamme in via Paolina, abbandonata e incendiata forse dopo qualche furto, i rilievi non hanno portato a stabilire una potenziale dolosità. L’incendio sarebbe dovuto a un guasto meccanico e, tra l’altro, non sarebbe stato neanche il primo.

Visto l’avvio del contest fotografico comunale “Accendi il Natale”, una sfida a colpi di scatti con le luminarie, non mancano nemmeno meme e post sarcastici via social sugli ultimi eventi incendiari. Poco più di una settimana, ancor prima delle auto incendiate, è stato arrestato un 59enne per il rogo del dehors di un bar nella centrale piazza 25 Luglio.