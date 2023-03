Domenica 12 Marzo 2023, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 09:24



Ancora una lite, l'ennesima che si registra a Cassino tra gruppi di adolescenti. Venerdì sera alcuni giovanissimi hanno iniziato a picchiarsi a calci e pugni e a darsele di santa ragione all'interno della villa comunale, complice anche il buio e il fatto che non ci fossero altre persone nei paraggi.

Un passante, dall'esterno, si è però accorto di quel che stava accadendo ed ha avvertito la polizia. Quando sul posto è arrivata una volante, i giovanissimi si sono dileguati.

Solo alcuni giorni fa in Comune si era riunito il tavolo tra amministratori e baristi per decidere le misure da mettere in campo al fine di arginare i continui scontri tra adolescenti, ma l'episodio dell'altra sera sta a testimoniare che il fenomeno della movida violenta è duro a morire e che necessitano maggiore controlli.

LE MISURE

Il weekend che si concluderà stasera è stato dunque blindato per evitare il ripetersi di spiacevoli episodi.

Continui i controlli da parte delle forze dell'ordine e adesso anche il Comune tramite la Municipale è deciso a fare la sua parte: lunedì si insedierà infatti il nuovo comandante della polizia locale, si tratta di Giuseppe Acquaro che conosce molto bene la città avendo rivestito tale ruolo a Cassino già dieci anni fa, durante l'amministrazione Petrarcone. La delegata alla Municipale Monica Capitanio nel corso dell'ultima riunione in Comune ha posto l'accento sul tema della sicurezza ed ha evidenziato: «Visti i continui episodi di movida violenta, considerato che è interesse di tutti che Cassino abbia una buona movida che renda viva la città, una delle proposte che abbiamo fatto ai locali è quella di dotarsi di steward che possano garantire maggiore sicurezza e interfacciarsi direttamente con le forze dell'ordine in caso di incidenti».

LE CARENZE

E' stato ribadito che al momento sono ancora pochi i vigili urbani per garantire i pattugliamenti ma è intenzione dell'amministrazione investire sulla sicurezza e mandare gli agenti della polizia locale in strada nelle ore serali dal momento che nei mesi scorsi sono state acquistate anche le armi da dare in dotazione ai vigili urbani.

L'assessore Maria Rita Petrillo ha fatto riferimento al verificarsi di episodi spiacevoli ed ha sollecitato i numerosi operatori presenti a dire la loro in forza dell'esperienza e della conoscenza diretta delle problematiche più serie.

La titolare dell'assessorato al Commercio ha poi richiamato l'attenzione in particolare rispetto alla somministrazione di alcolici a minori ed ha toccato il dolente tasto dell'occupazione di suolo pubblico invitando chi non lo fosse a mettersi in regola con il relativo pagamento. «L'esenzione per il Covid ora non c'è più"», ha ricordato.