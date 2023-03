Sant'Elia Fiumerapido, scontro tra auto e bici: avvocato in ospedale

Scontro tra auto e bici nel pomeriggio di oggi, 11 marzo, a Sant'Elia Fiumerapido sulla strada provinciale 259 in Forca d'Acero incrocio via Pisciacquaro. A rimane ferito un noto avvocato del foro di Cassino che è stato trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita: i rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale.