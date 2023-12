Lunedì 11 Dicembre 2023, 08:51

Il vescovo della diocesi di Cassino - Sora - Aquino - Pontecorvo Gerardo Antonazzo ha proposto al clero diocesano l'elezione della Madonna di Canneto come patrona dell'intera diocesi nata dall'unione di quelle che un tempo erano quattro realtà distinte e fuse seguendo il percorso tracciato da Paolo VI. Il vescovo lo ha comunicato con una nota inviata ieri al clero diocesano.

Il culto in onore della Madonna Nera ha origini antichissime, se ne parla già in un rescritto del 1288 di papa Niccolò IV. Da ogni città ed ogni paese della diocesi parte ogni anno una compagnia di pellegrini per raggiungere il Santuario ad oltre mille metri di altitudine sui monti di Settefrati, nel pieno del Parco Nazionale d'Abruzzo. Le manifestazioni religiose più solenni hanno luogo ogni anno dal 18 al 22 agosto. I fedeli arrivano dall'Abruzzo e Molise, dal Lazio e dalla Campania, cantando inni al suono di zampogne e di fisarmoniche. «Sgranati in lunghe teorie salmodianti, con in testa gli involucri delle cibarie - si legge sul sito web del santuario - i pellegrini circuiscono per tre volte il Santuario. Sempre commovente l'incontro con la Madonna. Passano la notte sotto il portico, ai margini delle faggete, lungo il greto del fiume intorno ai falò, che si accendono dovunque nella valle». Canneto è stata elevata da Papa Francesco a Basilica Pontificia Minore.

«È una decisione che spetta al popolo di Dio» si limita a commentare il vescovo Gerardo Antonazzo. Ribadendo che «il vescovo si è limitato ad ascoltare, avvertire uno stato d'animo, proporre una risposta che ora deve essere ponderata dal popolo. Il vescovo propone perché legge e vede». Ora i parroci ne parleranno ai loro parrocchiani. E se ci sarà un parere favorevole, dal palazzo vescovile partirà una richiesta ufficiale per la Santa Sede.

La diocesi di Sora-Cassino- Aquino -Pontecorvo è immediatamente soggetta alla Santa Sede ed al censimento del 2020 contava 223.302 battezzati su 229.738 abitanti. Comprende la parte meridionale della provincia di Frosinone, la Valle di Roveto nella provincia de L'Aquila e la parte nord della Campania.