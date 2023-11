Il ricordo del giudice Calvosa e dalla sua scorta a 45 anni dall'attentato di Patrica

Il Ministro dell'Interno Matteo piantedosi sta partecipando all'incontro per ricordare il giudice Fedele Calvosa e la sua scorta assassinati a Patrica l'8 novembre del 1978. A 45 anni dalla strage che oltre al giudice vide l'uccisione di Giuseppe Paglieri e Luciano Rossi, l'Auditorium della Curia ha ospitato l'evento organizzato dalla Procura di Frosinone e dall’ordine degli avvocati.

Il procuratore Antonio Guerriero ha sottolineato come "siamo qui per ricordare Calvosa, un magistrato e un esempio ancora oggi, ma anche per dire che estremismi è violenza non portano da nessuna parte". Il questore Domenico Condello ha detto: "Chi serve lo Stato non si può dimenticare, noi al di là delle attività di prevenzione e repressione dobbiamo dare un segnale importante che è quello della memoria, terrorismo e stragi vanno ricordati con la memoria di chi ha dato la vita"

Di "iniziativa lodevole per ricordare chi ha dato la vita in servizio" ha parlato il sindaco di Patrica, Lucio Fuordalisio. "La violenza non guarda in faccia nessuno- ha detto il vescovo, Ambrogio Spreafico- e non porta da nessuna parte"