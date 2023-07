Non uno scontro tra bande rivali, ma una lite tra due persone. Quelle che sta cercando la polizia dopo il colpo di pistola esploso nella notte di giovedì, intorno alle 23, nel centro di Frosinone . Il fatto è avvenuto alle spalle del parco Matusa. A dare l'allarme sono stati i residenti dopo aver sentito in maniera nitida lo sparo. Quando è arrivata la polizia sul posto hanno trovato soltanto i testimoni. L'ispezione del luogo però ha dato i suoi frutti perché è stato trovato un bossolo. Gli investigatori sarebbero in possesso di altri elementi. Alcune telecamere posizionate in zona avrebbero infatti ripreso la lite tra due persone. Uno dei due poi ha sparato per intimorire l'altro. Nell'ospedale di Frosinone e negli altri della provincia non risultano feriti, né tanto meno per terra sono state trovate tracce di sangue. L'esame delle striature sul metallo consentirà di stabilire se il colpo sia stato esploso da una pistola già utilizzata in altri eventi criminali e quindi repertata nella banca dati del ministero dell'Interno. Quella che si sta per chiudere è stata una settimana movimentata per le forze dell'ordine. Era iniziata con l'accoltellamento, nella notte tra domenica e lunedì nei pressi della villa comunale, di un 35enne campano. L'autore dell'aggressione, un 20enne calabrese, è stato arrestato, per tentato omicidio, nel giro di poche ore. A scatenare la violenza una donna contesa. Poi nella serata di martedì c'è stato l'incendio al Santuario della Santissima Trinità tra Frosinone e Torrice. Le fiamme per fortuna hanno attecchito solo all'esterno. In due sono stati denunciati dalla Digos.