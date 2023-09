Giovedì 7 Settembre 2023, 07:41

Il Frosinone continua ad allenarsi in vista della ripresa del campionato di Serie A, fissata per domenica 17 settembre quando i giallazzurri ospiteranno allo stadio "Benito Stirpe-Psc Arena" il Sassuolo, con fischio d'inizio alle 15, un orario da calcio di una volta, quando le partite si giocavano tutte in contemporanea la domenica pomeriggio. Quella contro gli emiliani di mister Alessio Dionisi sarà una sfida emotivamente importante per i tanti ex neroverdi presenti nel Frosinone, primo tra tutti il direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi, oltre ai vari Turati, Marchizza, Mazzitelli, Harroui e Bourabia. Una vera e propria colonia neroverde trapiantata in Ciociaria. Due società, Frosinone e Sassuolo, che negli anni hanno concluso molti affari grazie agli ottimi rapporti instaurati sotto la direzione di Angelozzi. Non sarà quindi una partita come le altre per tanti motivi, ma soprattutto sarà importante per dare continuità di risultati ad entrambe le squadre. Mazzitelli e compagni arrivano da un pareggio e una vittoria, mentre il Sassuolo nell'ultima giornata ha ritrovato il successo e i tre punti dopo due sconfitte di fila grazie anche ad un Berardi tornato al top della forma sia fisica sia mentale con una doppietta decisiva dopo le solite voci di una partenza che puntualmente non si è verificata. Il fantasista calabrese sarà il pericolo numero uno per il Frosinone, il giocatore in grado con le sue giocate di far saltare gli schemi degli avversari sia con azioni personali sia assistendo i compagni di squadra.

Una sosta, quella per le nazionali, che, nonostante l'ottimo avvio con i 4 punti conquistati in 3 gare e il buon stato di forma generale, non danneggia più di tanto il Frosinone, ma che dà a mister Eusebio Di Francesco la possibilità di lavorare con maggior calma e oculatezza sia per migliorare gli schemi di squadra sia per inserire quei nuovi giocatori arrivati nelle ultime ore del calciomercato. A differenza di tante altre squadre di Serie A, soprattutto i top team, tra le fila della squadra canarina sono assenti, per gli impegni con le proprie nazionali, "solo" Cheddira, Kvernadze, Oyono e Ibrahimovic. Allenamenti a ranghi quasi completi, quindi, che hanno visto ieri una doppia seduta presso la "Città dello sport" di Ferentino. Lavoro di forza in mattinata, attivazione tecnica, serie di partite a tema e partita finale nel pomeriggio, questo il programma delle sedute nella giornata di ieri. Lavoro differenziato per il solito Kalaj e per Gelli, che ha accusato un po' di affaticamento. Oggi è in programma solo un allenamento pomeridiano, mentre questa mattina alle ore 10.30 presso la sala stampa dello stadio "Stirpe" ci sarà la presentazione degli ultimi arrivati Pierluigi Frattali, Caleb Okoli e Mehdi Bourabia. Infine, in questi giorni si sta svolgendo a Berlino la 30esima assemblea generale dell'Eca (l'associazione dei club europei), che apre il nuovo ciclo fino al 2027. Per la prima volta è presente una delegazione del Frosinone composta dal consigliere delegato, il dottor Rosario Zoino, e dal direttore organizzativo della società giallazzurra Piero Doronzo. A loro e agli altri partecipanti spetterà l'elezione di un nuovo Consiglio, con due posti dedicati alle donne, l'inserimento dei club femminili, che diventano membri dell'Eca per la prima volta, e l'aumento a oltre 330 membri ordinari e associati.

Un riconoscimento importante per il Frosinone, che si siede al tavolo delle grandi d'Europa.