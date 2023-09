Sabato 2 Settembre 2023, 08:24 - Ultimo aggiornamento: 08:33

Tra il gong del calciomercato e lo start del terzo turno il Frosinone vive un fine settimana importante per il suo futuro in questo campionato, o almeno per la sua parte iniziale. La giornata di ieri è vissuta tra le ufficializzazioni degli ultimi arrivi (oltre a Reiner, il difensore centrale Okoli dall'Atalanta, il centrocampista Bourabia dallo Spezia ed il giovanissimo (classe 2005) Arijon Ibrahimovic dal Bayern Monaco e delle partenze (vedere lo specchio a parte) e la conferenza stampa di mister Di Francesco. Nel frattempo la squadra è partita destinazione Udine dove andrà ad affrontare una formazione affamata di punti, reduce dal pareggio esterno con la Salernitana e, nel turno di apertura, dalla sconfitta casalinga (0-3) con la Juventus. L'auspicio è quello di ripetere la bella prestazione vista contro l'Atalanta sabato scorso, il che potrebbe essere un bel viatico per portare a casa un risultato positivo.

Di Francesco presenta così la sfida: «Atalanta e Udinese hanno in comune una grande fisicità, ma tatticamente lavorano in maniera differente. Loro (l'Udinese ndc), hanno i 3 centrocampisti, di cui 2 molto bravi ad inserirsi come Lovric a Samardzic che sono altrettanto bravi anche al tiro e due attaccanti che, a differenza dell'Atalanta, giocano uno dietro all'altro. Noi ci baseremo certamente sulla partita, ma non dobbiamo snaturare i nostri principi. E vale a dire aggressività e voglia di fare la gara». «È una squadra che da tante stagioni consecutive è in serie A ed, ha grande conoscenza del campionato continua Di Francesco parlando degli odierni avversari -. Una società ben strutturata. Noi siamo in costruzione, questa è la grande differenza. Sarà una gara da prendere con le molle». Nel frattempo il mercato si è chiuso. Un mercato che ha rafforzato il credito del Frosinone nei piani alti del calcio italiano ed europeo, con rinomate società che hanno ceduto in prestito giocatori sui quali hanno grandi aspettative, al fine di fargli fare minutaggio ed esperienza in un campionato importante.Una responsabilità ed una forma di pressione per Di Francesco? «Assolutamente no, è un piacere avere giocatori di talento risponde il mister giallazzurro -. Reinier è uno che può ricoprire diversi ruoli in proiezione offensiva, ma ha giocato poco dove è andato, al Borussia Dortmund e al Girona. Qui dovrà ritrovare lo spazio attraverso gli allenamenti e dimostrare di essere bravo. Ha del talento, qualità importanti. Avere talenti a disposizione per me è solo un piacere continua Di Francesco -. Servirà adattamento, che potrà essere più o meno veloce e su questo starà a me stabilire quando poterli mettere in campo. Il discorso di minutaggio? Non ho nessun obbligo sui minutaggi di questo o quel giocatore». Un mercato che, in linea con le direttive societarie basate sulla sostenibilità economica, ha portato sì tanti giocatori, ma molti dei quali debuttanti o semidebuttanti nella massima categoria, sui quali il Frosinone ha voluto scommettere per centrare quello che è il suo obiettivo. Alla domanda se il mercato ha aumentato le aspettative, il mister risponde così: «Il nostro unico obiettivo è sempre la salvezza. Abbiamo messo tanti giovani interessanti, sono felice, ma bisogna stare attenti alle considerazioni che si fanno. Sono ragazzi di buone prospettive, ma non significa avere certezze. Kajo non ha tantissime presenze in A, Reinier non ne ha, Soulé anche lui è un ragazzo che non ha tanta esperienza nella massima serie. Pensare che questa sia una squadra che ha una conoscenza della serie A in maniera definita e netta, sarebbe un errore. Abbiamo tanti giovani interessanti ma bisogna stare attenti. L'obiettivo è di restare con i piedi per terra. E la salvezza, come dissi, è la nostra Champions League».Intanto oggi si potrebbe vedere un Frosinone simile a quello proposto contro l'Atalanta. Tornerà tra i pali Turati dopo la squalifica. Dei neo arrivati convocati, chance in più di giocare le ha Soulé, meno Okoli, aggregatosi ieri e, Kaio Jorge. Reinier, mai allenatosi con i nuovi compagni, vedrà la partita dalla tribuna, mentre per Lirola bisognerà attendere: «Sta lavorando a parte, non ha ancora la condizione ideale per scendere in campo» ha precisato Di Francesco.