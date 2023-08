Giovedì 31 Agosto 2023, 08:13

Sull'onda dell'entusiasmo portato dalla vittoria casalinga contro l'Atalanta di sabato scorso, il Frosinone continua il suo cammino di avvicinamento al terzo turno di campionato che vedrà i canarini sabato (ore 18:30 diretta Dazn), rendere visita all'Udinese. I friulani sono in classifica alle spalle dei giallazzurri, con un solo punto, frutto del pari esterno in casa della Salernitana (1-1), dopo l'amaro 0-3 dell'apertura stagionale in casa contro la Juventus.

Il Frosinone andrà al Friuli con una rosa rimpinguata dagli ulteriori arrivi di Pol Lirola, Matias Soulé e Kaio Jorge, i tre latinoamericani presentati ieri in una conferenza stampa congiunta. Dei tre, quello che desta le maggiori attenzioni e curiosità è sicuramente il 21enne brasiliano Kaio Jorge. Non solo per la sua storia personale. Kaio Jorge è tornato in campo ad inizio mese nella amichevole in famiglia tra le due formazioni della Juventus, dopo ben 530 giorni di stop, conseguenti all'infortunio al ginocchio destro rimediato in una partita disputata con la formazione Under 23 bianconera nel campionato di Serie C. Jorge, che ha iniziato la sua carriera professionistica a soli 16 anni con i brasiliani del Santos, con i quali ha disputato oltre 80 partite segnando 17 reti nei vari tornei, va ad aggiungersi in attacco, come punta centrale a Walid Cheddira. Nessun problema per un campionato che richiede costantemente l'utilizzo di staffette agevolate dai cinque cambi. È un giocatore molto mobile, dotato di un buon tiro e di una notevole intelligenza tattica. Potrà essere schierato anche in contemporanea con l'italo-marocchino, dando più peso alla bisogna all'attacco di Di Francesco. Da lui si attende la definitiva esplosione con la maglia giallazzurra. Il suo compagno di squadra, nella Juventus prima ed al Frosinone oggi, Matìas Soulé è un esterno d'attacco destro, ruolo nel quale dove se la dovrà vedere con Baez, ma ha giocato anche da trequartista e seconda punta. Per quanto riguarda il più esperto dei tre, Pol Lirola, proveniente da una esperienza in Spagna, ma a lungo in precedenza in Italia, prima al Sassuolo, anche con Di Francesco ed Angelozzi, e poi alla Fiorentina, ha caratteristiche tecniche e di impiego del tutto simili ad Oyono. Entrambi sono terzini destri, ma hanno propensioni offensive e possono giocare avanzati anche come quinti di centrocampo. Ma la poliedricità dei due giocatori e, soprattutto l'esperienza di Lirola, fornirà delle ulteriori alternative a Di Francesco, a secondo delle necessità potrebbe anche spostare Oyono sulla fascia sinistra, come spesso accaduto in passato con Grosso.

MERCATO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il colpaccio è arrivato ieri sera: il Frosinone ha concluso con il Real Madrid per il prestito secco di Reinier Jesus Carvalho. Il trequartista arrivato dal Brasile ed aggregato nella seconda squadra del Real è stato ceduto in prestito per due stagioni al Borussia Dortmund (39 presenze e 2 gol in due stagioni). Rientrato in Spagna la squadra madrilena ha visto nel Frosinone una opportunità di ulteriore crescita per il giocatore classe 2002. A questo punto mancherebbe solo un difensore centrale: nelle ultime ore ha ripreso piede per quest'ultimo ruolo l'ipotesi Gunter (Verona), rimanendo in stand by la possibilità di avere Caldara dal Milan. Ancora più appetito Okoli, rientrato all'Atalanta dopo il prestito alla Cremonese. Ultima ipotesi quella di Javi Sanchez del Real Valladoid. Sono questi i nomi che si stanno facendo da ultimo per il centro della difesa. Il mercato si chiude alle 20 di domani. Queste ultime ore saranno decisive. Intanto è arrivato dal Bayern Monaco, utile soprattutto per la squadra Primavera il centrocampista classe 2005, Arijon Ibrahimovic, solo omonimo ma nessuna parentela con Zlatan.