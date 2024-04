Frosinone, per la salvezza ostacolo Toro. Di Fra carica: «Sarà fondamentale vincere i duelli»

Si avvicina la sfida dell'”Olimpico Grande Torino” e il Frosinone intende centrare un altro risultato positivo dopo i tre pareggi di fila contro squadre di valore, come Genoa, Bologna e Napoli. Dal “Maradona” i canarini sono usciti con qualche rimpianto viste le occasioni create e il rigore fallito da Soulé, ma nella tana dei granata si punta al colpo per cercare di cancellare lo zero dalla classifica dei successi esterni.

Mister Di Fra tra oggi e domenica, giorno dell'incontro, dovrà decidere chi schierare in un paio di caselle della formazione.

In difesa quasi sicuramente dovrà rinunciare a Marchizza e a Bonifazi. «Ho solo un paio di dubbi che scioglierò dopo l’ultimo allenamento, domani - ha spiegato il tecnico nella conferenza prepartita -. Abbiamo recuperato per la difesa Monterisi, ma non Bonifazi». Di Francesco poi entra nel dettaglio della sfida che attende i giallazzurri e traccia la rotta per proseguire sulla strada della continuità: «Il Torino è una squadra fisica, ambiziosa, molto ben allenata. Ritmo e aggressività sono le sue armi migliori. Ha giocatori di qualità e ambisce a un posto in Europa. Più duelli riusciremo a vincere e più aumenteranno le probabilità di portare a casa un risultato positivo. Ora la differenza la fanno i particolari, che vanno curati al massimo e tradotti dentro la partita sia in fase difensiva che offensiva. Dobbiamo alzare l’attenzione sulla gara di Torino, alle successive ci penseremo a tempo debito».

Poi sul rush finale verso la salvezza, il tecnico ha evidenziato: «Credo che noi dobbiamo vivere nella pressione, ma con equilibrio». Sui giovani ha spiegato: «Più li carichiamo e meno ci daranno. Tutti sentiamo la pressione di gare fondamentali per il nostro futuro, l’importante è farla emergere con il giusto equilibrio».

Sul penalty sbagliato da Soulé a Napoli, ha osservato: «Batte sempre benissimo i rigori, l’errore gli darà motivo per crescere».