Venerdì 19 Aprile 2024, 15:56 - Ultimo aggiornamento: 16:07

Un ciociaro ai vertici del Cal, il Consiglio delle autonomie locali del Lazio. Si tratta di Giammarco Florenzani, consigliere comunale di Torrice in quota FI. E' stato eletto questa mattina nel corso della seduta d'insediamento dell'organo di rappresentanza e di consultazione istituito presso la Pisana. Gli amministratori hanno designato i membri dell’ufficio di presidenza della nuova consiliatura. Florenzani sarà vicepresidente insieme a Pietro Nocchi, sindaco di Capranica (Vt): il primo ha ottenuto 17 voti, il secondo 14. L'assemblea, subito dopo l'apertura dei lavori coordinati dal presidente dell'assise regionale, Antonello Aurigemma, ha votato il presidente del Cal, affidando l'incarico a Luisa Piacentini, consigliera comunale di Marano Equo (Rm).

Il Cal rappresenta la sede istituzionale nell'ambito della quale gli enti locali sono chiamati ad assumere posizioni comuni in ordine alle scelte di politica legislativa, di programmazione territoriale ed economico-sociale che li vedano coinvolti o che comunque attengano ai loro interessi.

I COMMENTI

«Questa elezione (quella di Florenzani) rappresenta un risultato grandissimo per tutta la provincia di Frosinone» ha affermato in una nota Gianluca Quadrini, presidente del Consiglio provinciale e vicepresidente di Anci Lazio. «Desidero sottolineare - ha aggiunto - che questo successo è frutto di una grande opera di squadra, grazie alla collaborazione e all'impegno di tutti i membri coinvolti. Sono fiducioso che il suo ruolo sarà fondamentale nel promuovere lo sviluppo e il benessere della nostra comunità. Questa elezione rappresenta un momento significativo per il nostro territorio».

«Ho partecipato come vicepresidente della provincia di Frosinone alle elezioni del Consiglio delle autonomie locali e intendo rivolgere le mie più vive congratulazioni alla neopresidente, Luisa Piacentini, e ai vicepresidenti, Pietro Nocchi e Giammarco Florenzani. Ruoli che considero molto importanti per un raccordo proficuo e propositivo a livello amministrativo tra la Regione e gli enti locali del nostro territorio. La Provincia di Frosinone c’è e farà la sua parte per incidere positivamente sulla crescita dei territori della nostra splendida regione”. Così in una nota Enrico Pittiglio, vicepresidente della Provincia di Frosinone.