Frosinone, domani sfida-verità con il Sassuolo. DiFra: «Gara aperta, non ci sono favoriti»

Sarà il grande ex della sfida salvezza Sassuolo-Frosinone. Il tecnico dei ciociari, Eusebio Di Francesco, torna a distanza di oltre 3 anni al «Mapei Stadium» di Reggio Emilia dove ha conquistato risultati storici (promozione in Serie A, salvezze e qualificazione in Europa League) sulla panchina degli emiliani. Ma domani pomeriggio con il suo Frosinone va a caccia del colpo per tirarsi fuori dalla zona pericolante della classifica.

«È una gara che contiene diversi fattori, si affrontano due formazioni che cercheranno di portare a casa il risultato - sostiene Di Francesco nella conferenza dell'antivigilia -.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si tratta di una partita delicata come lo saranno tutte le altre da qui alla fine. Sarà una partita 50 e 50, non ci sono favoriti. Poi deciderà il campo. Per le ambizioni e per come sono state costruite le squadre, il Sassuolo dovrebbe avere più forza. Noi abbiamo il vantaggio dei punti (+4), anche se fuori casa non abbiamo mai vinto. Andremo comunque a giocarcela senza snaturarci, con le giuste accortezze, cercando di tirare fuori una grande prestazione».