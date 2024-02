Il Frosinone chiude il mercato ingaggiando la giovane promessa Isak Vural: arriva dalla Svezia

Il Frosinone chiude il mercato con un altro innesto, un giovane di prospettiva che potrebbe inziare la propria avventura canarina con un rodaggio nella formazione Primavera. Si tratta di una nuova scommessa del direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi.

Il club di viale Olimpia, infatti, ha raggiunto l'accordo con la società svedese dell'Hammarby IF per l'ingaggio, a titolo definitivo, di Isak Vural, centrocampista offensivo di 17 anni (ne compirà 18 a maggio) di origine turca. Nato a Stoccolma e ritenuto un giocatore dotato di talento, una promessa, è uno dei punti fermi della nazionale under 18 della Turchia.

Ben strutturato fisicamente, è alto quasi un metro e novanta, nel suo percorso di crescita ha collezionato esperienze con le giovanili di Benfica, Cugat (Spagna) e Fenerbahçe, con cui ha anche esordito in prima squadra, nel 2022, nella sfida amichevole con lo Shakhtar Donetsk vinta 1-0.

Vural proviene dall'Hammarby, Prima divisione svedese, campionato in cui ha debuttato lo scorso anno: alla seconda apparizione ha siglato il suo primo gol.

Nell'aprile 2023, dopo aver indossato per due stagioni la maglia dell'U19 del Fenerbahce, è tornato all’Hammarby, club in cui ha iniziato a giocare a calcio quando aveva cinque anni: nell'ultimo periodo era rientrato nel giro della prima squadra, quella che disputa il massimo campionato svedese.

Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche e presto si unirà ai nuovi compagni di squadra: potrebbe iniziare con la Primavera giallazzurra e poi, eventualmente, essere inserito nella rosa a disposizione di mister Di Francesco. Sarà presentato martedì insieme con l'altro neo giallazzurro, il terzino Emanuele Valeri.