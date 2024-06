Caldo record ad Atene, chiude l'Acropoli: attese temperature fino a 43 gradi

Le autorità greche sono in massima allerta di fronte alla prima ondata di calore estivo che ha colpito il Paese mediterraneo. Secondo il bollettino del(Emy), sono previste temperature che superano i 40 gradi in varie zone della Grecia continentale, soprattutto nelle regioni centrali e meridionali, come riportato da Kathimerini. Il ministero della Protezione Civile ha lanciato un avvertimento di "rischio molto elevato" di incendi, soprattutto nell'area attorno ad Atene , nell'Attica. In risposta a questa emergenza, diverse scuole, incluse quelle nella capitale, rimarranno chiuse fino a domani. Il Ministero del Lavoro ha inoltre raccomandato il telelavoro per i dipendenti pubblici, mentre a coloro che lavorano all'aperto viene consigliato l'uso di dispositivi di protezione individuale e di evitare di lavorare durante le ore più calde, tra mezzogiorno e le 17:00. Il ministero della Sanità ha allertato i servizi di ambulanza e le autorità mediche in risposta alla situazione.