Parco nazionale, per i cent'anni sarà presentata la Carta delle geodiversità. Due giorni tra convegno ed escursione

In occasione del "Centenario del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm)”, il 3 e 4 giugno si terrà il convegno "Cento e più … milioni di anni di geologia del Parco” per raccontare una storia di barriere coralline, mari profondi e fossili.

Il 3 giugno, dalle 10 alle 17, presso la sala del teatro comunale “Cellucci” di San Donato Val di Comino si terrà un convegno scientifico a cura dal Pnalm e del Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’Università "D’Annunzio" Chieti-Pescara, in collaborazione con il Comune e l’Ordine dei geologi del Lazio, dell’Abruzzo e del Molise. E' prevista la partecipazione di ricercatori nazionali dell'Ispra - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, del Cnr e dell’Associazione italiana di geologia e turismo. Al convegno verrà presentata la Carta delle geodiversità, la prima nazionale per un parco. Saranno anche illustrati geositi, geomorfositi e itinerari geoturistici frutto di anni di ricerche geologiche.

APPROFONDIMENTI VAL DI COMINO, MONITO DI RUFO AI SINDACI Frosinone, un sandonatese ai vertici del Parco nazionale:...

Il 4 giugno, invece, sarà possibile partecipare ad una geoescursione alla scoperta del patrimonio geologico e geomorfologico del parco, guidata dal responsabile scientifico del convegno, il prof. Enrico Miccadei.