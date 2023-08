Paliano, incidente in Via delle Valli: ferite madre e figlia

Via delle Valli, l’arteria di Paliano che collega la provincia di Frosinone con quella di Roma, intorno alle 11.15 di oggi (25 agosto) è stata teatro di un incidente, avvenuto proprio nei pressi dell'incrocio con la strada Palianese Sud.

Due le persone ferite, che sono state trasportate al Pronto soccorso dell'ospedale di Colleferro. Si tratta di madre e figlia di Colleferro, dove erano dirette di ritorno da Genazzano. La donna, che conduceva una Fiat Panda, improvvisamente ha perso il controllo dell'auto, è andata fuori strada e ha preso in pieno il montante del cancello di un'abitazione. La vettura è poi rimbalzata in mezzo alla strada. In quel momento, fortunatamente, non transitavano altre auto. Per estrarre la ragazza dalla Panda è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Per effettuare i rilievi e ripristinare la viabiità sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Paliano.