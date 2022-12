Venerdì 16 Dicembre 2022, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 09:40



La musica irrompe nel calendario degli appuntamenti natalizi: oggi, alle 21, il palazzetto dello sport di Ferentino risuonerà delle note della grande musica italiana con il concerto di Michele Zarrillo.

Dodi Battaglia, invece, storico chitarrista dei Pooh, farà un racconto in musica dal titolo Nelle mie corde domenica alle 21 al teatro comunale di Fiuggi.

A Frosinone, nella chiesa di San Paolo Apostolo (zona Cavoni), domenica, alle 19, è in programma la prima edizione de La Notte Gospel che ospiterà il re del genere gospel Ron Ixaac Hubbard con la sua nuova formazione Pastor Ron Gospel Show.

Il teatro comunale di Veroli, invece, domenica, alle 18, ospiterà la commedia di Menandro La donna di Samo. Ricca la proposta di questo fine settimana ad Anagni: dopo il tradizionale concorso del panpepato, giunto alla IX edizione a cura della Pro Loco, che si è svolto ieri all'interno del palazzo comunale, oggi, dalle 18, presso la Sala della Regione spazio al grande jazz con il concerto Anagni Jazz Fest Natale, organizzato dall'Asso Jazz Music Fest.

Sempre oggi verrà inaugurata la mostra d'arte collettiva Il mio Natale a Casa Barnekow che sarà visitabile fino all'8 gennaio.

Domenica spazio al binomio sport e solidarietà con la II edizione della All Run Christmas, che vedrà come madrina Annalisa Minetti; alle 18.30, nella chiesa di San Giuseppe, a Osteria della Fontana, la Bio Bild International Orchestra, diretta dal maestro Alfredo Santoloci, si esibirà nel concerto di Natale.

E inoltre, ancora domenica, alle 18.30, a Casa Barnekow, in collaborazione con l'Accademia Bonifaciana verrà presentato il libro di Nando Simonetti Per aspera ad astra.

Interessanti le proposte del Comune di Serrone: dopo chitarre natalizie, oggi, alle 18.30, nella chiesa di San Pietro, concerto di Natale a cura del complesso bandistico Monte Scalambra diretto dal maestro M. Collacchi; la Domenica del Borgo con il Fai sarà l'attrattiva di domenica nel centro storico, mentre alle 17.30 si aprirà il presepe tradizionale in arte povera Serrone in miniatura nella chiesa di San Quirico che, alle 18.15, ospiterà il concerto di Natale a cura del coro Jesus & Co Sacro Cuore di Gesù, diretto da A. Sperati.

Oggi, dalle 19, a S. Elia Fiumerapido, nella frazione di Valleluce, si terrà il presepe vivente.

Nel centro storico di Arpino, domenica, tornano Le Cantine di Marco Agrippa. L'edizione di quest'anno prevede la partecipazione degli artisti di strada con I Giullari di Davide Rossi, Il Grinch Matteo Colucci e street Dj Elio Mancini e @mauriziolombardi_djenamorado e come sempre gustosi piatti delle cantine, vino, birra e mercatini di artigianato.

Oggi, inoltre, a Cassino, presso la Sala Pier Carlo Restagno del Comune, alle 17, si terrà la presentazione del volume di Francesco Di Giorgio dal titolo Dalla Fiat a Stellantis, 50 anni di evoluzione sociale ed economica del Lazio meridionale 1972-2022. La presentazione sarà affidata a Gaetano de Angelis-Curtis, presidente del Cdsc-Aps, le relazioni saranno di Enzo Salera, sindaco di Cassino, e di Francesco De Angelis, presidente del Consorzio industriale del Lazio. Le conclusioni saranno di Fabio Bernardo D'Onorio, arcivescovo emerito di Gaeta. L'appuntamento è promosso dal Centro documentazione e studi cassinati.