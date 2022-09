Frosinone, Turriziani (Pd) in campo per la Camera: «Lavoro e ambiente le urgenze»

«Ambiente e lavoro». Per Andrea Turriziani, consigliere comunale nel capoluogo con la Lista Marini, esponente del Pd e candidato del centrosinistra alla Camera nel maggioritario Frosinone-Sora, non c’è dubbio. «In Ciociaria sono queste le principali emergenze - sostiene -. Innanzitutto è necessario programmare una seria bonifica della Valle del Sacco. Finora è stato fatto poco. Occorre poi riconvertire l’asse industriale, ad esempio trasformando l’aeroporto Moscardini in parco fotovoltaico e recuperando gli ex opifici produttivi. Favorire l’insediamento di nuove imprese, come le startup, o dare vita a un polo logistico importante inciderebbe positivamente anche sull’occupazione».

Sul progetto dello scalo civile nel capoluogo, Turriziani spiega: «È innegabile che, qualora venisse realizzato, sarebbe un’opera strategica. D’altronde, è un’idea del Pd dai tempi del presidente della Provincia Scalia, ma spesso osteggiata dal centrodestra. Bisogna capire se sia l’ennesimo fumo negli occhi o un’opportunità reale. Nel frattempo, un grande impianto fotovoltaico, in quell’area, potrebbe essere una soluzione ponte che renderebbe autonoma buona parte del territorio sul piano delle fonti energetiche».

Per Turriziani, inoltre, è necessario sviluppare le infrastrutture stradali e ferroviarie. «Bisogna migliorare il collegamento su rotaie con Roma e in tal senso è fondamentale il progetto della metropolitana leggera. Ciò creerebbe nuove opportunità di crescita e di lavoro. L’altro tassello è costituito dalla fermata Tav Frosinone-Ferentino: l’obiettivo, con la continuità nel trasporto sulla tratta veloce Roma-Napoli, dev’essere quello di far nascere un centro di snodo sovraregionale». Un altro punto toccato dal candidato è la trasversale Sora-Ceprano-Fondi: «Oltre a incidere positivamente sui comparti industriale e commerciale, alleggerirebbe il carico di traffico sulla Sora-Cassino e sulla Cassino-Formia».

Per Turriziani, che ha evidenziato anche l’importanza di perseguire una mobilità sempre più sostenibile, allo stesso tempo bisogna investire sulle infrastrutture tecnologiche: «Così in molti, con la formula del lavoro agile, potrebbero decidere di restare a vivere in Ciociaria».

In cima alla sua agenda c’è anche il turismo: «Bisogna spingere per realizzare percorsi turistici. I 91 centri della provincia in questo sono scollegati». E sui servizi sanitari sottolinea: «La politica dovrebbe occuparsi della sanità, potenziando gli ospedali e la medicina territoriale, e non occupare la sanità. Il Pd ha fatto molto e a Frosinone siamo vicini al Dea di II livello». Sul video della lite nel dopocena dem, afferma: «È stato fatto tanto gossip. La campagna elettorale si fa con altro, incontrando le persone e illustrando i programmi».