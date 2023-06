Il vescovo Mefodij della Chiesa ortodossa russa visita Nuovi Orizzonti e incontra monsignor Spreafico

Il vescovo della Chiesa ortodossa russa, Mefodij, visita la sede della comunità Nuovi Orizzonti a Frosinone e incontra il vescovo della Diocesi del capoluogo, Spreafico.

Il 14 giugno Jean-François Thiry, direttore del Centro culturale a Mosca, ha accompagnato la delegazione con il vescovo Mefodij, padre Aleksei Lazarev, padre Oleg Fedorov, padre Evgenii Lischeniuk e padre Maksim Pletnev, che sono stati accolti in Episcopio a Frosinone da monsignor Ambrogio Spreafico, “da anni impegnato nel dialogo ecumenico con la Comunità di Sant’Egidio” si legge in una nota.

Il vescovo ortodosso ha fatto visita anche alla comunità Nuovi Orizzonti (fondata da Chiara Amirante) nella sede centrale della “Cittadella Cielo”, a Frosinone, e il giorno dopo alla comunità di Nuovi Orizzonti per il recupero di giovani da varie dipendenze nella sede di Piglio.

“Dal 29 novembre al primo dicembre 2018 Nuovi Orizzonti ha partecipato con dei relatori alla conferenza internazionale “Droga e Dipendenze: un ostacolo allo sviluppo umano integrale”, svoltasi in Vaticano e promossa dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale - si legge in una nota - .

“A seguito di questo incontro, il primo e il 2 ottobre 2019 - si aggiunge - l’Associazione internazionale Privata di Fedeli Nuovi Orizzonti, su richiesta della Santa Sede, ha partecipato al convegno a San Pietroburgo, in Russia, in cui sono stati presenti come relatori la fondatrice Chiara Amirante e don Davide Banzato. Il convegno era dedicato alla comprensione del problema delle dipendenze da un punto di vista teologico e pastorale, organizzato congiuntamente dalla Chiesa ortodossa russa del Patriarcato di Mosca e dalla Chiesa cattolica russa, che hanno creato una commissione mista di lavoro sui temi della famiglia e dell'educazione, con il sostegno della Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre.

In tale occasione si sono svolti incontri e tavole rotonde dove Chiara Amirante, unica donna presente, è stata relatrice dell’esperienza di Nuovi Orizzonti, rappresentando la Chiesa cattolica insieme a due rappresentanti della Comunità Cenacolo, in dialogo con vescovi e sacerdoti ortodossi provenienti da varie parti del mondo e dalle diocesi della Chiesa ortodossa russa in Russia”.

“Il vescovo ortodosso Mefodij, responsabile del lavoro di assistenza e aiuto che il Patriarcato di Mosca svolge con persone in varie difficoltà, soprattutto per dipendenze, - prosegue la nota - ha espresso il desiderio di "ricambiare la visita" e venire in Italia per rendersi conto di persona del lavoro che si svolge nelle diverse comunità”.

Da qui la visita alla comunità Nuovi Orizzonti, nella sede di Cittadella Cielo a Frosinone, alla comunità attiva a Piglio e l'incontro con Spreafico.

“Successivamente si sono svolte tavole rotonde e incontri di preghiera e dialogo con i responsabili di Nuovi Orizzonti presso Cittadella Cielo e la sede di Piglio, per conoscere il programma pedagogico ideato dalla fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, e la Spiritherapy, un percorso di conoscenza di sé e guarigione del cuore, basato sul Vangelo e sull’arte di amare, seguito regolarmente a livello mondiale da 20.000 persone da 80 Paesi, che ha raggiunto 40.000 persone, con traduzione simultanea in inglese, spagnolo, portoghese, francese, e lingua dei segni per i non udenti. Un importante momento storico di comunione, dialogo e preghiera in un tempo difficile nei rapporti internazionali, nel quale si è rinnovato l’impegno di cooperare per l’accoglienza, la prevenzione e l’intervento nelle tante forme di disagio che affliggono i giovani oggi” si conclude.