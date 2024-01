Frosinone, Forza Italia riparte da Chiusaroli neo segretario provinciale. Eletti anche i delegati al congresso nazionale

In Ciociaria Forza Italia riparte da Rossella Chiusaroli. L'esponente cassinate degli azzurri, nel corso del congresso che si è svolto nella città martire, è stata eletta per acclamazione segretario provinciale del partito.

Da trent'anni a questa parte è la prima donna in provincia di Frosinone a sedere ai vertici della forza politica fondata da Silvio Berlusconi. In vista dei futuri importanti appuntamenti elettorali, su tutti le Europee e le Comunali della prossima primavera, lavorerà in sinergia con il sindaco di Anagni, Daniele Natalia, designato vice. Chiusaroli, Natalia e l'assessore del capoluogo Adriano Piacentini negli ultimi anni hanno guidato Forza Italia in qualità di subcommissari.

Ora il nuovo impulso, la chiusura della fase commissariale e l'inizio di un rinnovato percorso. L'obiettivo? Crescere ulteriormente sul piano dei consensi e delle adesioni. E su quest'ultimo punto novità sono attese a stretto giro, tanto che sei-sette sindaci della Ciociaria sono pronti a salire sul treno di Forza Italia per portarne avanti ideali e mission.

Durante il congresso, inoltre, sono stati eletti i dodici componenti (i candidati erano 18) del coordinamento provinciale: Daniele Natalia, Adriano Piacentini, Samuel Battaglini, Giammarco Florenzani, Aurelio Nevicelli, Massimo Bruni, Alfonso Testa, Marta Di Cocco, Chiara Stavole, Antonella D'Annibale, Sonia Principia e Francesca Maini.

A ciascuno sono state assegnate una o più deleghe. Ad esempio Piacentini si occuperà di enti locali, Battaglini dell'organizzazione del partito, Florenzani di comunicazione.

Designati anche i dieci delegati al congresso nazionale: Giuseppe Sacco, sindaco di Roccasecca, Piacentini, Battaglini, Florenzani, Nicola Piacentino, Gaetano Spiridigliozzi, Yuri D'Aguanno, Franco Velocci, Serena Petricca e Pietro Stabile. In questo caso i candidati erano quattordici.

Chiusaroli si è mostrata entusiasta del nuovo ruolo nel partito. «Il mio impegno quotidiano continuerà a ispirarsi ai valori del presidente Berlusconi e saprà incarnare la visione politica espressa da coloro che sono chiamati a guidare oggi Forza Italia verso nuove e importanti sfide politiche - ha affermato -. Questo incarico rappresenta per me non solo un importante riconoscimento personale, ma soprattutto la grande opportunità di servire con maggiore efficacia i cittadini che mi hanno accordato la loro fiducia nel corso degli anni».

Poi ha aggiunto: «Desidero che il partito e la politica possano tornare a essere una scuola di vita, come lo sono stati per me quando ho iniziato. E' essenziale, a mio avviso, continuare ad affermare i valori che hanno plasmato Forza Italia sin dalla nascita. Il nostro partito è sempre stato un baluardo per i principi di un'Europa unita e solidale, una strenua difesa della famiglia come nucleo fondamentale della società ed è stato costantemente impegnato per mantenere il contatto diretto con le persone, con chi fa impresa, con chi lavora e fa sacrifici per far crescere la propria famiglia, la propria comunità e il proprio territorio».