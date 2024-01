Il Frosinone ritrova vittoria e ruggito. Mazzitelli, Soulè e Kaio Jorge stendono il Cagliari: 3-1. Super Turati

Doveva essere la sfida del riscatto, della riscossa e così è stato. Il Frosinone piega 3-1 il Cagliari, ritrova il ruggito interno che mancava da novembre e, soprattutto, conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza. Un successo che vale doppio perché centrato contro una diretta concorrente. Le reti che riaprono le porte al sorriso in casa giallazzurra portano la firma di due Leoni simbolo, capitan Mazzitelli e il gioiello Soulé. Entrambe realizzate nella ripresa, dominata e giocata con grinta, determinazione e cattiveria agonistica dai canarini, proprio quello che alla vigilia del match aveva chiesto ai suoi mister Di Francesco.

Eppure la gara si era messa in salita, con il vantaggio dei sardi con Sulemana al 26'.

Il Frosinone reagisce, crea diverse occasioni, ma senza concretizzare. Anzi, ci riesce con Barrenechea, ma il gol viene cancellato dal Var per un contatto precedente in area tra Brescianini e Dossena. Un episodio su cui, però, restano tanti dubbi, dal momento che il giocatore rossoblu aveva già allontanato la sfera. Il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti.

Nella ripresa scende in campo un altro Frosinone. Dinamico, battagliero, intraprendente, volitivo, carico di voglia e di personalità. In sostanza, si rivede il gioco e l'atteggiamento dei tempi migliori. I canarini macinano manovre e verticalizzazioni, mettono il Cagliari alle corde e prima con Mazzitelli (64') e poi con Soulé (perla su punizione dal limite al 75') ribaltano il risultato. Poi tanta sofferenza nel finale, con Turati che si supera in due circostanze e salva la propria porta. Con il Cagliari ormai sbilanciato alla disperata ricerca del pari, in contropiede arriva la terza marcatura del Frosinone, con Kaio Jorge, che al 95' fa esplodere di gioia lo “Stirpe”.

Il Frosinone con questa vittoria, la sesta in stagione, sale a 22 punti in classifica, stacca il Sassuolo, supera il Lecce e aggancia il Genoa in una posizione di classifica più tranquilla. Ossigeno puro per la squadra ciociara dopo una serie di cinque sconfitte di fila. DiFra può essere soddisfatto della prova dei suoi: ha ritrovato il miglior Frosinone, almeno quello visto nella ripresa.