Campo Staffi ha trovato il gestore degli impianti di risalita, la stagione è salva. L'ufficialità si avrà lunedì prossimo, dopo l'espletamento delle verifiche in corso per l'affidamento definitivo, ma la buona notizia è arrivata ieri. Alle 12 scadeva il terzo avviso i primi due erano andati deserti - pubblicato dal Comune di Filettino, nel cui territorio ricade la stazione sciistica di Campo Staffi. Una ventina di minuti prima del time out per la presentazione delle offerte per l'affidamento in concessione della «gestione e manutenzione degli impianti da sci, dei fabbricati e delle piste della stazione sciistica di filettino località Campo Staffi e relativi servizi annessi» fino al 30 aprile 2025, è stata presentata una proposta. Il plico è stato inviato dalla società Rumm Club, la stessa che aveva partecipato a un'altra gara nel 2021.

La notizia era già trapelata sui social con tanto di riferimento alla società che era disposta a gestire gli impianti. I particolari, come dicevamo, si conosceranno nei prossimi giorni ma nel frattempo a Filettino si tira un sospiro di sollievo. Alla fine di dicembre, infatti, l'apertura della stazione sciistica di Campo Staffi sembrava ormai impossibile. Ad alzare bandiera bianca era stato lo stesso sindaco, Paolo De Meis, che in un video aveva annunciato la difficoltà a trovare il gestore dopo che era andato deserto anche il secondo avviso, quello scaduto a metà dicembre 2023. «Gli impianti di Campo Staffi sono pronti, con i collaudi effettuati aveva dichiarato De Meis - purtroppo anche con delle migliorie inserite in questo secondo bando a favore del "probabile gestore", non c'è stata la risposta che si aspettava». Diverse le questioni che sembravano insormontabili a cominciare dalla difficoltà di reperire la figura del capo servizi. Ma non solo. Nei giorni successivi, dal confronto con le altre ditte che erano state invitare a partecipare, era emerso il problema dell'apertura nei giorni di scarsa affluenza. Il Comune di Filettino, dunque, pur di non perdere la stagione, che non sarebbe cominciata comunque per la mancanza di neve, era corso ai ripari e aveva inserito l'obbligo di apertura sabato, domenica e lunedì ma ha lasciato al gestore la discrezionalità di aprire negli altri giorni. La novità stavolta ha attratto una ditta specializzata e adesso non resta che aspettare la conclusione dell'iter amministrativo oltre all'arrivo di abbondanti precipitazioni nevose.