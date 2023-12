Frosinone, identità e sviluppo dei paesi montani al centro di un partecipato convegno in Val di Comino

Opere strategiche, misure per contrastare lo spopolamento nonché per rilanciare turismo ed economia della Val di Comino. Di tutto questo si è parlato ad Atina nel corso di un convegno che si è tenuto nel palazzo ducale. “Riscoprire l'identità dei borghi”, quindi dei piccoli comuni, il titolo dell'interessante incontro. In qualità di relatori sono intervenuti il sindaco di Atina, Pietro Volante, il consigliere provinciale Andrea Amata, il deputato Nicola Ottaviani, l'ex presidente del Consiglio regionale, Mario Abbruzzese, e l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, cui sono state affidate le conclusioni.



“Mi ritengo soddisfatto dell’ottima riuscita del convegno.

Un grande successo che dimostra l’interesse e quindi l’importanza riposta nelle varie tematiche trattate” ha spiegato Ciacciarelli in una nota.

L'assessore regionale delegato a Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari e Politiche del mare ha anche annunciato fondi per opere di urbanizzazione da realizzare a Frosinone e a Sora e risorse, sei milioni di euro spalmati in tre annualità, per consentire ai Comuni del Lazio che sono privi di strumento urbanistico di affidare gli incarichi propedeutici alla redazione del piano regolatore generale.

Nel corso del convegno, moderato dal giornalista de il Messaggero Stefano De Angelis e a cui hanno partecipato diversi sindaci, amministratori non solo della Val di Comino e un folto pubblico, è stata evidenziata, tra l'altro, la necessità di puntare su progetti mirati in grado di far compiere il salto di qualità al territorio e di lavorare in nome della sinergia avendo una visione univoca di Valle, esaltandone peculiarità e vocazioni.

“Nell'amministrare la cosa pubblica – ha spiegato Ciacciarelli – è necessario essere consapevoli, in quanto conoscitori, della storia e quindi della cultura del proprio territorio per comprenderne meglio le esigenze e le potenzialità di sviluppo. Uno dei paradigmi della mia azione politica è in tal senso costituito dall’ascolto costante degli amministratori locali e degli operatori di settore, fattore che ha rappresentato la base di lavoro del nuovo testo normativo in materia di semplificazione urbanistica che abbiamo redatto come assessorato regionale. Questo per evitare, come accaduto in passato, un permanente distacco tra istituzioni, poco in linea con una politica finalizzata allo sviluppo del territorio partendo dalle sue peculiarità. L’incontro di Atina costituisce un modello da ripetere nelle restanti città della nostra provincia”.