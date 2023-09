Frosinone, detenuto tenta la fuga in Tribunale: bloccato subito dopo

Mattinata movimentata nel palazzo di giustizia di via Mezzacorsa, a Frosinone. Un detenuto di 39 anni ha tentato di eludere la sorveglianza degli agenti, ma è stato subito bloccato.

L'uomo, finito sott'indagine per droga e rapina, era stato accompagnato in Tribunale per l'udienza preliminare, fissata per stamane e poi rinviata. Mentre insieme agli agenti stava scendendo le scale (l'ascensore è fuori uso per un guasto) per raggiungere il mezzo con cui sarebbe stato riportato nel carcere di via Cerreto, ha pensato bene di darsi alla fuga. Il tentativo è durato soltanto pochi istanti, dal momento che è stato fermato nel piazzale del palazzo di giustizia, subito dopo aver varcato il cancello d'ingresso.