Il Frosinone si scuote nella ripresa e rimonta la Fiorentina, gioia Soulé: 1-1. Per Di Francesco altro passo in classifica

Timido e timoroso nel primo tempo, grintoso e combattivo nella ripresa. Un Frosinone dai due volti coglie un buon punto contro la Fiorentina, inanella il quinto risultato positivo consecutivo e compie un altro passo in classifica, salendo a quota 9. Con la Viola finisce 1-1 al termine di una gara maschia e con il risultato in bilico fino alla fine.

Primo tempo di marca ospite, con gli undici di mister Italiano ben messi in campo e più aggressivi.

Vincono i duelli, sempre primi sulle seconde palle e, soprattutto, verticalizzano a ripetizione creando grattacapi alla difesa giallazzurra, apparsa un po' scollata e fuori posizione in alcune circostanze. Nzola spadroneggia nella trequarti, ma non trova il guizzo vincente cercato invano. Dopo diverse occasioni sciupate, la Viola rompe gli equilibri del match al 19' con Gonzalez, che di testa, dopo essere sfuggito alla marcatura di Marchizza, trafigge Turati sul palo più lontano. I tentativi di reazione dei Leoni non sortiscono effetti e si va al riposo senza altri sussulti.

Nella ripresa scende in campo un altro Frosinone, più sciolto, dinamico e manovriero. Frutto della ramanzina di mister Di Francesco negli spogliatoi. I giallazzurri prendono coraggio, aumentano il ritmo e si mostrano più compatti. La Fiorentina, però, non sta a guardare: cerca di arginare le trame degli avversari e prova a sorprenderli con giocate rapide, senza, però, trovare i varchi per colpire. Il Frosinone, nel frattempo, sale con il baricentro, occupa con maggiore incisività gli spazi e soprattutto porta tanti giocatori nell'altra metà campo: l'impegno e l'ostinazione degli uomini di Di Francesco vengono premiati al 70', quando Soulé ristabilisce la parità battendo di testa Terracciano da posizione ravvicinata, sfruttando al meglio una leggera deviazione su cross di un compagno che si trasforma in un perfetto assist. Per l'argentino è la prima rete in campionato.

La gara si accende, le squadre cercano di vincerla, ma le due difese fanno buona guardia neutralizzando ogni sforzo dei rispettivi reparti d'attacco.

Un punto, dunque, che, per come si erano messe le cose e viste le diverse chance non finalizzate dai viola, può soddisfare il Frosinone. Altra prova di carattere dopo una prima frazione complicata e ottavo posto in classifica insieme al Sassuolo.