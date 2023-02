Il Frosinone domina e centra la sesta vittoria di fila: Cittadella ko 3-0. Cresce il vantaggio sulle terze: +15

Forza, autorità e cinismo. Un Frosinone indomabile stende anche il Cittadella (3-0) e compie la sterzata, forse decisiva, in vetta alla classifica. Moro nel primo tempo, Insigne e il neo entrato Mulattieri nella ripresa firmano il sesto successo consecutivo dei giallazzurri, apparsi ancora una volta in giornata di grazia. Sciolti nelle giocate, sempre primi sulle seconde palle e padroni assoluti del campo in un mix di sicurezza e concentrazione.

Il Cittadella ha provato a reggere l'urto e a imbrigliare le manovre dei padroni di casa. Dopo aver corso qualche pericolo ed essersi affacciato in un'occasione in avanti, chiamando Turati alla prima e unica parata del match, è andato sotto al 27'. E poco dopo, al 29', si è complicato ulteriormente la vita restando in dieci per l'espulsione (fallo da ultimo uomo) di Perticone. In sostanza la sfida è finita qui: da un lato il Frosinone a comandare le operazioni approfittando della superiorità numerica; dall'altro gli ospiti impegnati a chiudere gli spazi e a cercare di sfruttare qualche pertugio per eventuali ripartenze, poche e timide. Tanto che l'estremo difensore del Frosinone non ha mai dovuto compiere gli straordinari, a differenza del suo collega granata protagonista di almeno un paio di interventi prodigiosi, che hanno evitato un passivo più pesante.

Il Frosinone, dunque, vince e convince ancora, sfoderano un'altra prestazione solida e di sostanza. Ma quello che più conta è che i Leoni hanno consolidato il primato, dilatando ulteriormente le distanze dalle inseguitrici. Ora il vantaggio sulle terze, la Reggina (battuta 2-0 in casa dal Pisa) e il Sudtirol (fermato sul proprio terreno sull'1-1 dal Como) ha assunto proporzioni quasi siderali, toccando quota 15 punti. Un bottino record per questo Frosinone schiacciasassi. Resta inalterata a 11 lunghezze, invece, la distanza del Genoa, secondo, vittorioso nell'anticipo contro il Palermo 2-0.

I RECORD

La ventiquattresima giornata del torneo cadetto, dunque, certifica anche che i giallazzurri vantano il miglior attacco (30 gol siglati, uno in più del Bari che giocherà domani) e la difesa meno battuta con soltanto 13 gol al passivo. C'è un altro dato che impreziosisce il cammino travolgente di questa squadra: con il successo di oggi, infatti, il Frosinone stacca il Crotone di Juric e il Sassuolo di Di Francesco per numero di punti messi in cascina dopo 24 turni. Ora sono 54, mentre i calabresi e i neroverdi ne avevano rispettivamente 51 e 53. Ora gli uomini di Grosso in questa speciale classifica sono secondi assoluti, davanti c'è solo il Benevento di Inzagni che ne aveva raccolti 57.