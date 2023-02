Il Frosinone capolista spicca il volo stando davanti alla tv, Genoa e Reggina ko. Il vantaggio tocca la doppia cifra

Il Frosinone va in fuga stando seduto davanti alla tv e dopo aver fatto il proprio dovere sul campo del Como, vincendo 2-0. Genoa e Reggina, a sorpresa, capitolano nei posticipi terminati poco fa e non mantengono il passo spedito dei giallazzurri, sempre più lanciati verso il grande sogno. Meglio di così per gli uomini di Grosso non poteva chiudersi il 23esimo turno della cadetteria.

Il Genoa, secondo in classifica, soccombe 2-0 al “Tardini” contro il Parma, mentre la Reggina, terza, scivola a Palermo 2-1. Risultati che consentono ai canarini, primi con 51 punti, di scavare un solco prezioso e di fare il vuoto alle loro spalle.

Il Frosinone, dunque, alla luce delle ultime gare della giornata di campionato, spicca il volo allungando ulteriormente in vetta: il vantaggio sulle dirette inseguitrici sale ancora, toccando la doppia cifra. Non era mai successo. Ora Genoa e Reggina sono lontane rispettivamente 11 e 12 punti dai Leoni, che stanno viaggiando a mille.

Quello maturato ieri a Como, con le reti di Mazzitelli e Caso, è stato il quinto successo consecutivo in una stagione finora da incorniciare.