Frosinone, il difensore Marchizza operato in Finlandia: in campo tra quattro mesi. «Sarà ancora più bello»

Soltanto pochi minuti dopo la sfida con il Toro mister Eusebio Di Francesco aveva spiegato: “Stiamo attendendo novità per capire se si dovrà operare o meno. A breve sarà presa una decisione». E il dubbio è stato sciolto a stretto giro tanto che Riccardo Marchizza, difensore 25enne del Frosinone, oggi è stato sottoposto a intervento chirurgico per la lesione al retto femorale sinistro. A eseguirlo, con pieno successo, è stato il professor Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico, nell’ospedale Pihlajalinna, nella città di Turku, in Finlandia.

Ora per il giocatore, che aveva riportato uno strappo muscolare nel match con il Genoa del 26 novembre scorso giocato allo "Stirpe" (era uscito dal campo dolorante), inizierà prima un periodo di riposo, poi la fase di riabilitazione.

Resterà lontano dai campi di calcio per circa quattro mesi. Salterà diverse sfide di campionato e il rientro è previsto nel nuovo anno, a marzo.

"Lo sport che amo mi mette alla prova per l’ennesima volta, ma sono sicuro che anche questa la supererò da vincitore. Lo devo a me stesso, ai miei figli e a mia moglie. Ci vediamo a marzo e sarà ancora più bello" ha scritto il calciatore giallazzurro sul suo profilo Instagram.