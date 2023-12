Frosinone, buon pari contro il Toro. Di Francesco: «Questa squadra non finisce mai di stupirmi»

Occasioni da una parte e dall'altra, la più ghiotta quella capitata sui piedi di Kaio Jorge che, da buona posizione, nella ripresa non riesce a trafiggere l'estremo difensore granata. Sulla sponda Toro qualche percussione in avanti, con Zapata ben controllato dal difensori canarini. Nel mezzo il palo che salva Turati su conclusione da fuori: per poco la sfera non rimpalla sulla schiena del portierone ciociaro. Meglio così. Alla fine nella sfida Frosinone-Torino viene fuori un pareggio a reti inviolate (0-0). Per i giallazzurri, rimaneggiati per le assenze, in particolare a centrocampo, un buon punto e un altro passo verso la salvezza.

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pari. «Questa squadra non finisce mai di sorprendermi - dice nel post gara -.

Abbiamo sfoderato una grande prestazione contro un Torino di valore assoluto, allenato da anni dallo stesso tecnico. Sono state create occasioni, pericoli e abbiamo concesso un tiro in 70'. Solo nel finale i ragazzi hanno subito, ma avevano speso tanto».

L'allenatore dei ciociari sottolinea lo spirito del gruppo, più forte anche delle assenze. «Giochiamo sempre per vincere, abbiamo dato tutto per i tre punti e i cambi sono la riprova - continua Di Francesco -. Mi tengo il punto, ma anche la prova e l'ottimo clean sheet che ci mancava (l'ultimo era stato alla terza giornata a Udine)».

Di Francesco poi conclude: «I ragazzi si sono fatti trovare pronti, alcuni finora avevano giocato poco - aggiunge -. Kaio Jorge è stato la sorpresa che vi avevo annunciato: si è allenato bene, è cresciuto ed è stato sfortunato in un paio di episodi».