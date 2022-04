Un super Frosinone rimonta e schianta il Monza. Prima la paura, poi l'orgoglio: 4-1

Prima la paura, poi la reazione carica d'orgoglio e la meritata vittoria. Tre minuti di voglia e carattere mettono le ali al Frosinone, che nel giro 180' secondi ribalta il Monza, riafferrando una partita che sembrava, se non compromessa, molto complicata. Alla fine la gioia in campo di giocatori, allenatore e staff è la fotografia di una giornata di grazia per i Leoni.

Gli uomini di Grosso, infatti, allo "Stirpe" hanno battuto 4-1 il forte Monza, prima recuperando lo svantaggio iniziale firmato da Mota al 13', poi passando a condurre 2-1 e, infine, mettendo al sicuro il risultato e il successo grazie a un'autorete e al sigillo finale, nel recupero, di Canotto.

E' stato Ciano, braccia al cielo dopo il gol, a ristabilire l'equilibrio del match al 37'. Il tempo di tre giri di orologio e il Frosinone è passato avanti con una rete di Zerbin. Non è finita perché, nonostante la reazione del Monza, sono arrivati prima l'autorete di Di Gregorio del Monza al 49' e il gol di Canotto al 91'.

Per i canarini tre punti d'oro in chiave playoff contro un'altra big del campionato.