Arce, Covid e futuro: attivato uno sportello di supporto psicologico gratuito

Ad Arce è stato attivato lo sportello di "Ascolto psicologico" a cura di una psicologa individuata dall'Aipes (Consorzio intercomunale per i servizi alla persona). A renderlo noto sono stati il sindaco Luigi Germani e l'assessore alle Politiche sociali, Sisto Colantonio.

«Il servizio - si legge in una nota del Comune - è completamente gratuito ed è disponibile tutti i lunedì dalle 10.30 alle 13.30 presso il palazzo municipale. I cittadini interessati a prenotare un colloquio possono contattare l’ufficio dei Servizi sociali del Comune al numero 0776.538055, interno 10».

«Si tratta della riproposizione di un importante servizio già avviato in via sperimentale nei mesi scorsi - ha spiegato il sindaco -. Dopo la pandemia abbiamo ritenuto di fornire ai nostri concittadini, grazie all'intesa con l'Aipes, un supporto psicologico per aiutarli a superare eventuali difficoltà nate con il Covid. Non tutte le persone hanno saputo affrontare nella maniera giusta lo stravolgimento della vita quotidiana con cui siamo stati costretti a fare i conti a causa del virus. Un sostegno psicologico in questi casi - ha concluso Germani - si può rivelare fondamentale per superare questa fase».

«Il professionista - ha sottolineato l'assessore Colantonio - è a disposizione di tutti non solo per problematiche legate al Covid».