Mercoledì 28 Febbraio 2024

Quattro furti in tre serate. Sembra il titolo di un film, invece è la triste e difficile situazione che hanno vissuto i residenti nei comuni di Cervaro e di San Vittore del Lazio.

Ma non è solo il cassinate a subire l'ondata di colpi messi a segno nelle abitazioni: da nord a sud della provincia, dall'inizio dell'anno si segnala una vera e propria escalation con furti messi a segno con costanza quotidiana.

Gli ultimi due in ordine di tempo risalgono alle scorse ore: tra lunedì sera e ieri i malfattori hanno agito ad Arpino e a Cervaro.

I COLPI

LE INDAGINI

LE REAZIONI

Il comune del cassinate già nel weekend era stato teatro di un doppio colpo messo a segno in via Masciola; a seguire, domenica sera, i malintenzionati si sono spostati nel comune confinante, San Vittore del Lazio, ed hanno tentato di intrufolarsi in un'abitazione in località Orto Murato dove in quel momento non c'erano i proprietari. In quel caso i malfattori si sono sentiti braccati, motivo per cui si sono dati alla fuga in auto.Nella disperata corsa per guadagnare l'uscita del paese, però, hanno speronato l'auto di una famiglia che stava facendo ritorno a casa.Un impatto violentissimo che non ha però fermato la corsa dei malviventi.Lunedì sera, infatti, la banda è tornata a colpire nuovamente Cervaro.I malfattori hanno agito nella zona di Foresta, il quartiere periferico della città che da mesi e mesi è sotto scacco. I ladri sono entrati nell'abitazione di due anziani ed hanno ripulito le stanze portando via gioielli e tutto il denaro contante che era in casa.Non è certo se ad agire sia sempre la stessa banda o diverse organizzazioni, quel che è sicuro è che i residenti sono esasperati e sono tornate nuovamente le ronde notturne.«In questo momento qui a Cervaro sembra mezzogiorno, tutte le case sono illuminate, nessuno dorme per la paura e molti di noi sono in giro con le macchine per fare sorveglianza ed evitare che possano esserci altri furti» - spiega uno dei residenti della zona, Alessandro Ranaldi, pochi minuti dopo il colpo messo a segno nell'abitazione dei due anziani.Sempre il presidente del comitato Foresta in comune' aggiunge: «Questa situazione non è più tollerabile. Nonostante tutti questi furti è stata installata una sola telecamera. Serve un aiuto concreto da parte delle istituzioni». Intanto il sindaco di San Vittore del Lazio Nadia Bucci e il primo cittadino di Cervaro Ennio Marrocco si sono rivolti al Prefetto di Frosinone per accendere i riflettori sull'escalation di furti notturni ai danni delle abitazioni dei due comuni della provincia ciociara registratasi negli ultimi tempi. Senza andare troppo indietro nel tempo, solo nell'ultimo mese, già si contano diversi e preoccupanti episodi (si veda tabella a fianco) .Oltre che nelle case, furti anche negli esercizi commerciali tra cassinate e anche nel nord della Ciociaria, tant'è che lo scorso 17 febbraio l'emergenza furti in provincia di Frosinone è approdata in parlamento: il deputato del Pd Matteo Orfini ha infatti presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi riguardo la grave situazione della provincia di Frosinone.