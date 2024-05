Giovedì 16 Maggio 2024, 08:36

Il presidente della repubblica Sergio Mattarella torna per la quarta volta a Cassino, nello spazio di cinque anni, e torna dopo la visita del 15 marzo scorso. Torna, su invito del governo polacco, per la commemorazione di sabato 18 maggio dell'80 anniversario della Battaglia di Montecassino, combattuta dal 2° Corpo d`Armata Polacco del gen. Wadysaw Anders.

Mattarella arriverà al cimitero militare polacco alle 17,30 e ripartirà poco dopo le 19 in elicottero alla volta di Roma. Perché il giorno dopo ripartirà per Dublino per una visita di due giorni in Irlanda.

LE MISURE

Ieri il sindaco Enzo Salera ha partecipato in prefettura ad una riunione per organizzare le misure di sicurezza in vista dell'arrivo di moltissimi cittadini polacchi ma soprattutto di autorità e dei due presidenti, italiano e polacco. Tra le misure il sindaco ha sospeso il mercato settimanale del sabato perché le piazze Miranda e Green saranno occupate dai bus dei visitatori e dalle auto di rappresentanza. Inoltre in piazza Diaz sarà sistemato un maxischermo collegato con la Rai che trasmetterà la cerimonia, in modo da evitare gli ingorghi di mezzi sulla via per Montecassino e nei pochi parcheggi disponibili nei pressi del cimitero.

Oggi alle 14 è previsto un sopralluogo a Montecassino dei tecnici della Rai mentre domani mattina una visita tecnica da parte dell'ufficio organizzativo del Quirinale insieme a questura e prefettura. Il sindaco, invece, dovrà partecipare al Quirinale domani mattina alla presentazione di un documentario sulla seconda guerra mondiale. La commemorazione viene organizzata dall'Ufficio per i Reduci di guerra e le vittime di Persecuzioni, d`intesa con l`Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma.

L'AMBASCIATA

Per l'ambasciata «l'evento, allestito nel luogo della vittoria militare polacca, ha come obiettivo la commemorazione degli eroi della Polonia».

La cerimonia si svolgerà alla presenza delle massime autorità polacche e italiane: il Presidente della Repubblica di Polonia Andrej Duda e il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, il Presidente del Senato di Polonia, veterani di combattimenti per la Libertà della Polonia, famiglie di reduci del 2. Corpo d`Armata Polacco, delegazioni istituzionali italiane, rappresentanti di corpo diplomatico accreditato in Italia, sacerdoti, rappresentanti dell`esercito, associazioni e fondazioni.

Saranno presenti scout polacchi, i quali forniranno il necessario supporto assistenziale-logistico, allestimento del luogo della cerimonia, supporto viabilità, controllo vie di fuga, presenza onoraria scout dietro le tombe, assistenza veterani di guerra. La cerimonia inizierà alle ore 16 con la Santa Messa, poi la Preghiera ecumenica, quindi gli Inni Nazionali. Seguiranno il benvenuto del Capo dell`Ufficio per i Reduci di Guerra e le Vittime di Persecuzioni, e i discorsi ufficiali. Poi l'appello ai caduti; il brano musicale dei Papaveri Rossi, la deposizione di corone, l'esecuzione del brano "Diana di Cracovia". Tra le varie associazioni sarà presente anche la Sezione Ansmi che rappresenterà la Sanità Militare Italiana a Montecassino.