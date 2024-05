Motociclismo, sfida in Francia tra team ciociari: sabato la "Sunday Ride Classic" ​sul circuito di Le Castelle

Tre team ciociari si sfidano in pista in Francia, questo fine settimana al Paul Ricard, per il "Sunday Ride Classic", un vero e proprio campionato europeo riservato alle moto classiche. Team Parravano Corse, Techno Racing Team e Zafo Team (in rigoroso ordine alfabetico) saranno in gara contemporaneamente sul circuito di Le Castellet, per sfidare le migliori scuderie ed i più blasonati piloti di questa categoria motociclistica, nella più nota gara di durata in notturna riservata alle moto classiche.

Il fatto di avere ben tre squadre che dalla Ciociaria sono partite per questa sfida europea sul circuito d'oltralpe è la testimonianza di come sia alto e qualificato l'interesse per questo sport nella nostra zona.

La gara, con 60 equipaggi al via, prenderà il via alle 20 di sabato per terminate alla mezzanotte esatta, con buona parte in notturna. I piloti (tre per ogni team) si alterneranno alla guida e non potranno rimanere in pista per più di quaranta minuti in ciascun turno. In Francia portacolori del MotoClub Ferentino sarà la squadra formata dai ferentinati Mario Tersigni (pilota e capomeccanico) e Diego Colella e dal sorano Gianni Di Sarra. I tre porteranno in pista una Kawasaki 750 del 1996 nella categoria Evo.

«Dopo la sfortunata prova di due anni or sono non ci vogliamo nascondere: il nostro obiettivo è il podio» ha commentato il direttore sportivo del team, nonché presidente del Motoclub Ferentino, Massimo Datti. «Abbiamo iniziato bene la nostra stagione nel Civ Classic a Vallelunga e la nostra intenzione è di proseguire su questa linea». Il team manager e pilota del Trt di Isola del Liri, Williams Alonzi, è altrettanto carico. Lui, insieme a Vincenzo Corbisiero di Gallarate e al ciociaro Michele Gabriele, porterà in gara una Yamaha Yzf del 1993 nella categoria Formula.

«Sarà una gara bella quanto dura, come sempre spiega Alonzi -. Cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi a partire dalle qualifiche. Purtroppo siamo stati sfortunati alla viglia: i tre piloti che dovevano disputare questa gara sono tutti infortunati. Quindi ci ritroviamo con una squadra totalmente nuova».

Il Team Parravano Corse correrà in collaborazione con il prestigioso Team Altinier Motorsport e con la direzione sportiva di Antonio Di Carlo. In pista Daniele Parravano, nella classe Young Timer, sarà insieme a Nico Bonifacio e Francesco Cianfarani su una Suzuki Gsxr 1000: «E' un onore per noi essere nel novero dei partenti di questa grande classica del motociclismo insieme a team importanti e piloti di grande spessore, molti dei quali provenienti anche dal Mondiale Superbike», sottolinea il pilota di Arpino.