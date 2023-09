Giovedì 7 Settembre 2023, 07:21 - Ultimo aggiornamento: 07:42

E splode una bombola del gas e distrugge una rimessa. Momenti di paura ieri intorno alle 21 ad Isola del Liri, in zona stazione. Per cause sulle quali sono in corso le indagini da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri, il rogo è divampato all’interno di una baracca di proprietà di un uomo che abita in una casa distante alcune decine di metri. Le fiamme, propagatesi velocemente, hanno incendiato alcuni bancali, distruggendo gli attrezzi agricoli e quanto era custodito all’interno della rimessa. Fortunatamente nessuno si trovava nelle vicinanze e non ci sono stati feriti né danni alle abitazioni. I carabinieri hanno avviato tutti gli accertamenti e non si esclude nessuna ipotesi. Intorno alle ore 21:30 le operazioni di spegnimento si erano concluse e tutta l’area messa in sicurezza. Danni per alcune migliaia di euro. Al di là dell’episodio in questione, sui cui contorni verrà fatta chiarezza nelle prossime ore. Vigili del fuoco, Protezione civile forze dell’ordine invitano a non accendere sterpaglie per pulire i terreni agricoli, una pratica altamente pericolosa e vietata nel periodo estivo