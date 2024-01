Giovedì 11 Gennaio 2024, 07:33 - Ultimo aggiornamento: 07:34

Ancora problemi con le vacche che pascolano liberamente nei giardini e nei terreni delle abitazioni. E partono le prime denunce del nuovo anno considerato. Il problema, infatti, va avanti da moltissimo tempo e l'esasperazione, oltre che i danni economici, ha spinto già numerose persone a rivolgersi all'autorità giudiziaria. Ieri notte sono state fotografate ancora una volta a Sora, questa volta in località Selva. «Il problema non è tanto per la invasione di terreno e la distruzione di quello che c'è sopra - annuncia l'autore di un post pubblicato su un gruppo social pubblico - quanto per il fatto che questi animali, apparentemente senza segno di riconoscimento, per arrivare fino a qui percorrono la viabilità urbana, di competenza comunale e provinciale, creando un evidente pericolo per la pubblica incolumità». La questione è nota alle autorità competenti e i residenti delle zone Selva, Incoronata, Chiesa Nuova, Portella in particolare in quelle al confine con Isola del Liri auspicano un intervento risolutivo. «Non ce la facciamo davvero più. I gruppi di vacche entrano nei giardini e pascolano beatamente, lasciando escrementi e le impronte sul prato e nessuno fa nulla».

Vacche di proprietà privata ma lasciate pascolare liberamente che camminano dappertutto, sulle strade urbane, talvolta sulla superstrada, nelle campagne arrivando perfino davanti ai cancelli delle abitazioni. «Ora stanno esagerando», lamentavano alla vigilia di Natale i residenti di via Incoronata e via Chiesa Nuova che si sono visti distruggere e devastare in una notte orti, vigneti, terreni e recinzioni. Sono stati organizzati anche controlli notturni per sorvegliare i terreni nella speranza di salvare il raccolto invernale, ma per tanti il danno è stato già fatto. «Quello che stiamo subendo da giorni, nel più totale silenzio dei nostri amministratori, ci riempie di collera perché ormai non ci è più consentito di coltivare i nostri terreni, di essere al sicuro nel nostro giardino o percorrere la strada comunale senza il rischio di scontrarci con qualche bovino».Il problema degli animali sulle strade è anche più vasto. Oltre alle vacche, ci sono i cinghiali e altri animali selvatici che vagano sulle strade, soprattutto nelle ore notturne, spesso in cerca di cibo e in alcuni casi, come sulla superstrada Sora - Cassino ed in quella per Frosinone approfittando dei cumuli di rifiuti abbandonati dai soliti incivili al margine della carreggiata e nelle piazzole di emergenza. Sono stati numerosi negli ultimi giorni gli interventi da parte delle forze dell'ordine a seguito di sinistri stradali verificatisi proprio per l'attraversamento di ungulati che in alcuni casi sono stati travolti ed uccisi, in altri casi sono riusciti a disperdersi nella macchia dopo, però, aver completamente distrutto la vettura.