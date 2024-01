Mercoledì 3 Gennaio 2024, 07:50

S'improvvisa detective e riporta il gatto a casa. Dove può arrivare l'amore per gli animali? Cosa non si è disposti a fare per loro? La risposta arriva da una storia avvenuta a Paliano il primo giorno del nuovo anno. I fatti si sono svolti in una stazione di servizio per il rifornimento di carburanti situata ungo la Palianese Sud, al confine con La Selva. Erano le 13 di lunedì scorso quando le telecamere di videosorveglianza della stazione hanno ripreso una signora che, stando a quanto riferisce la proprietaria, «ha cercato di prendere uno dei miei gatti che circolano liberamente nella piazzola» riferisce Annalisa. Il felino, però, non si è fatto avvicinare. La donna, però, non si è data per vinta e, ignare di essere ripresa dalle telecamere, si è avvicinata a un altro gattino e voilà, in un balzo l'animale si è ritrovato dentro l'autovettura della signora.

L'assenza di "Scianghella" (è il nome dato al gatto dopo essere finito sotto una macchina) è stata subito notata dalla padrona che, per sfortuna della signora immortalata nelle immagini, è un'amante degli animali e a quel gatto come agli altri e ai cani che gironzolano nella sua proprietà, è particolarmente affezionata tanto da non arrendersi all'idea che gli era stato sottratto. Annalisa a quel gattino tanto sfortunato non voleva rinunciare. Decisa in tutti i modi a riprenderselo, si è improvvisata detective ed è riuscita a risalire all'indirizzo della donna che si era fermata a fare rifornimento. Ma prima ha anche postato su Facebook un messaggio per avvisare circa le sue intenzioni: «Vorrei comunicare alla signora che il giorno 01/01/24 alle ore 13 circa si è appropriata del mio gatto, di riportarlo al più presto per evitare una querela. Grazie».

Nel frattempo non è stata con le mani sulla tastiera ma è salita in macchina ed è arrivata a Tor Bella Monaca dove vive la signora che stava cercando. «Non si aspettava di trovarsi di fronte alla proprietaria del gatto che aveva preso il giorno prima racconta Annalisa Quando le ho chiesto il motivo per il quale lo avesse fatto mi ha risposto dapprima che era salito in macchina da solo e poi, quando ha capito che non poteva continuare a negare perché che avevo le immagini registrate, per tentare di giustificarsi, ha detto che pensava fosse abbandonato. In ogni caso si è tradita perché ha riferito che lo aveva notato in precedenza in occasione di un'altra sosta per il rifornimento di carburante».Il gatto, nel frattempo e suo malgrado, era tornato a Paliano e si trovava a poche centinaia di metri da dove era stato prelevato perché la donna, residente a Roma, lo aveva regalato a suo figlio che abita a Paliano. Risalita di nuovo in auto con le informazioni necessarie a recuperare "Scianghella", Annalisa è tornata a Paliano, è piombata a casa del figlio della signora che lo aveva preso e si è fatta ridare il gatto dandone notizia agli utenti social che aveva allertato; «Gatto recuperato, ho fatto 100 km ma l'ho riportato a casa. Con le buone maniere (diciamo) si ottiene tutto».