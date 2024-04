Montecastrilli, è tempo di Agricollina. Dal 26 al 28 aprile, attesi oltre duecento espositori per un'edizione da record

MONTECASTRILLI Un'edizione da record. Oltre ducento espositori da tutta Italia per la cinquantaseiesima edizione di Agricollina, mostra mercato delle macchine agricole, zootecnia e animali da cortile.

L'appuntamento è per il 26 aprile a Montecastrilli, al centro fiere Serafini, quando il sindaco Riccardo Aquilini taglierà il nastro dell'edizione 2024.

Una manifestazione che unisce tradizione e innovazione, mezzi meccanici all’avanguardia e la mostra del trattore d’epoca con esemplari risalenti alla fine dell’800.

Fra gli stand, quelli dedicati agli strumenti per la zootecnia e animali da cortile, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e macchine per movimento terra e poi prodotti enogastronomici e vivaistici.

«Quella di quest’anno – spiega il sindaco di Montecastrilli Riccardo Aquilini - sarà un’edizione da record che vedrà arrivare negli spazi esterni del centro fiere dedicato a don Antonio Serafini, l’ideatore tanti anni fa di questo evento, oltre 200 espositori da tutta Italia».

«Ci saranno inoltre – continua - numerosi eventi a collaterali, che potranno attirare da noi anche chi non è strettamente interessato al settore agricolo, ma vuole conoscere la storia, le tradizioni e le bellezze del nostro territorio, a cominciare da quelle paesaggistiche e ambientali».

Il programma

Si comincia il 24 aprile alle 18 con il convegno “Adriano Ciani e la sua idea di sviluppo rurale” organizzato in collaborazione con Unipg – dipartimento di Scienze Agrarie alimentari e Ambientali.

Il 25 aprile inaugurazione della Big Bench Route, il cammino delle panchine giganti.

Alle 15, presso l’info point di via Petrucci, verrà presentato il circuito. Successivamente si partirà per un percorso ad anello che consentirà di vedere le panchine giganti installate in alcuni dei punti panoramici più belli del territorio comunale. Al termine della passeggiata agri-aperitivo nei pressi della Big Bench del capoluogo.

Il 26 aprile, alle ore 11,30, apertura ufficiale della cinquantaseiesima edizione di Agricollina con il taglio del nastro alla presenza dei rappresentanti delle amministrazioni regionali, provinciali e locali.

I Convegni

Venerdi 26 aprile

Alle 11,30 Coldiretti Terni organizza il convegno “L’Agricoltura oggi tra PAC, filiere e territorio”.

Sabato 27 aprile

Alle 10,30 convegno “Grano locale e sviluppo sostenibile: valorizzazione delle filiere territoriali” a cura di CIA (Confederazione Italiana Agricoltori)

Alle 12 convegno “Ecoschemi e benessere animale: quali percorsi per massimizzare i contributi della nuova programmazione” a cura di Associazione Allevatori Umbria-Marche.

Al termine del convegno verranno premiati il miglior esemplare in mostra – Undicesimo trofeo “Romano Rotini”; la migliore stalla dell’Umbria per efficienza riproduttiva – nona edizione; il miglior ingrassatore di chianina linea vacca-vitello – ottava edizione; il gigante Bianco – sesta edizione.

Alle 17 il seminario “Prevenzione e Sicurezza in Agricoltura, Pmp (Piano Mirato di Prevenzione) del rischio di ribaltamento mezzi Agricoli” a cura di Usl Umbria2, dipartimento di prevenzione, servizio U.o.c. prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro.

Gli eventi collaterali

Il 26 aprile, alle 20,30 tradizionale sfilata dei trattori, santa messa e benedizione dei mezzi agricoli.

Il 27 aprile, in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Tenente Franco Petrucci” di Montecastrilli, alle ore 9 premiazione del concorso “AGRI… immagini, cultura, emozioni - quattordicesima edizione premio Bernardini “Imparare a diventare con il mondo… noi siamo squadra”.

Alle ore 09,30 “Agricollina secondo noi”. Gli alunni dell’Istituto comprensivo Petrucci di Montecastrilli incontrano il creatore del logo di Agricollina per presentare quello da loro pensato e disegnato

Domenica 28 aprile, alle ore 12 premiazione della trentacinquesima mostra Il trattore d’epoca “Renato Tamburini”.

Il 27 e 28 aprile, inoltre, lungo viale Verdi, la tradizionale fiera con oltre ottanta espositori di merci varie.

Durante il periodo della mostra mercato si svolgeranno l’undicesima sagra della chianina e del suino Umbria, la mostra del trattore d’epoca “Renato Tamburini”, la mostra della civiltà contadina e la mostra “Montecastrilli e i suoi borghi – Il legno che vive”.