Investito a poca distanza dalla sua abitazione mentre rincasava. Tragedia nel pomeriggio di oggi a Monte San Giovanni Campano, in località Ripiano. Un uomo è stato investito mortalmente da una vettura e nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri per i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.