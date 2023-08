Auto schiacciata da un tir sulla Frosinone-mare, una donna resta incastratrata nelle lamiere

È stato un attimo. Una frazione di secondo e la sua utilitaria nera, urtata da un tir, è stata scaraventa contro un muro di cemento. Volata sulla collina si è ribaltata, schiantandosi sull’asfalto e diventando un ammasso di lamiere.

Il drammatico schianto è avvenuto alle 15 di ieri sulla superstrada Terracina-Frosinone, in territorio di Prossedi.

Ferita in modo gravissimo la donna che era alla guida.

Illeso il conducente del mezzo pesante. «Aiuto.

Aiutatemi. Aiuto, vi prego fatemi uscire da qui». Queste le urla disperate della donna incastrata nelle lamiere contorte, dopo essersi ripresa da un momento di completo abbandono.

A chiamare subito i soccorsi sono stato gli automobili in transito. Automedica e ambulanza hanno raggiunto il luogo dell’incidente e subito dopo i vigili del fuoco per estrarre la donna dall’inferno di lamiere. La ferita, liberata con non poche difficoltà è stata stabilizzata e elitrasportata in codice rosso in un ospedale della Capitale. Dinamica e relative responsabilità sono al vaglio dei carabinieri che hanno provveduto ai rilievi.