Incidente in autostrada nella tarda mattinata di oggi, 21 giugnio, tra i caselli di Frosinone e Ceprano. Nell'impatto è rimasta coinvolta un'auto di scorta all'ex premier Giuseppe Conte. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi. Solo ripercussioni alla circolazione autostradale, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Frosinone, diretti dal vice questore aggiunto Stefano Macarra.

L'incidente è accaduto al Km 625 Sud intorno alle 11.30 di oggi. Nessuno è rimasto ferito ma si sono formati quattro chilometri di coda: sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale di Frosinone con il vicequestore Stefano Macarra, i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. Giuseppe Conte, durante l'ora di attesa per poter riprendere la marcia ha continuato a lavorare dal tablet, postando sulla sua pagina Facebook un commento alla trasmissione tv che lo ha visto in onda ieri in prima serata.