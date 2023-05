Ceprano, tamponamento in A1 tra un'auto e un tir: due feriti gravi

Sono ricoverati in gravi condizioni negli ospedali di Cassino e Tor Vergata di Roma i due feriti a seguito di un tamponamento avvenuto sulle corsie dell'A1. E' successo nel primo pomeriggio di oggi sul tratto ciociaro dell'autostrada del Sole, tra i caselli di Pontecorvo e Ceprano in direzione nord, dove c''è stato un tamponamento tra un'auto e un mezzo pesante. Ad avere la peggio gli occupanti dell'auto residenti in Campania.

Sul tratto di A1 è atterrata l'eliambulanza che ha trasportato uno dei due campani al Policlinico di Tor Vergata. Per la gestione del traffico e la ricostruzione dell'accaduto è intervenuta la polizia stradale, diretta dal vice questore aggiunto Stefano Macarra. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi.